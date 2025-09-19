'Não é bem anistiar, é diminuir a pena', diz Paulinho, em vídeo ao lado de Ciro Nogueira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na noite da quinta, Paulinho da Força havia publicado outro vídeo, ao lado do ex-presidente da República Michel Temer e do deputado Aécio Neves

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) publicou um vídeo ao lado do presidente do partido Progressistas, o PP, Ciro Nogueira, e afirmou que o objetivo do projeto sobre as punições aos condenados pelos atos golpistas "não é bem anistiar as pessoas". As declarações foram divulgadas no Instagram, em vídeo, nesta sexta-feira (19).

"Continuando essa tarefa que me deram como relator do projeto de dosimetria, vim aqui conversar com Ciro Nogueira, um dos senadores mais importantes da República", declarou o parlamentar "Vim aqui então falar da ideia, um pouco do que a gente está pensando, num projeto que possa anistiar as pessoas. Não é bem anistiar, é diminuir a pena das pessoas", disse.

PROJETO INTERMEDIÁRIO

O relator também afirmou que "um projeto intermediário poderia pacificar o País". Em resposta, Nogueira disse que defende uma anistia geral, mesma reivindicação da oposição que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Já deveríamos ter virado essa página da nossa história. Você sabe que eu defendo a anistia ampla, geral e irrestrita", disse o presidente do PP.

Na noite da quinta-feira, Paulinho da Força havia publicado outro vídeo, ao lado do ex-presidente da República Michel Temer e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Na ocasião, Temer e Aécio enalteceram a nova denominação de "PL da dosimetria", em vez de "PL da anistia".

