Quaest: Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026
Pesquisa mostra presidente à frente de Ciro, Ratinho Jr., Tarcísio, Jair Bolsonaro, Zema, Michelle, Eduardo, Caiado e Eduardo Leite
O presidente Lula (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos nas eleições de 2026 testados pela pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (18).
O levantamento, que simula a disputa presidencial do ano que vem, confirma a tendência de estabilidade observada nas rodadas anteriores.
No segundo turno, Lula se mantém à frente de nove potenciais adversários: Ciro Gomes (PDT), Ratinho Júnior (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Michelle Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).
Entre os cenários mais recentes, Ciro Gomes foi incluído pela primeira vez em uma simulação de segundo turno e aparece sete pontos atrás do petista, com 33% das intenções de voto contra 40% de Lula.
Tarcísio foi o segundo opositor com melhor desempenho contra Lula, com oito pontos abaixo do presidente. Os números são os mesmos da última pesquisa, divulgada em agosto.
Ratinho Júnior perde por 12 pontos; Bolsonaro e Zema, por 13; Michelle Bolsonaro e Ronaldo Caiado, por 15; Eduardo Bolsonaro, por 18; e Eduardo Leite, por 19.
Em julho, Tarcísio ainda aparecia empatado com o presidente dentro da margem de erro. Antes disso, em junho, Lula chegou a enfrentar disputas mais apertadas contra Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michelle e Leite.
Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe, ficou atrás de Ciro, Tarcísio e Ratinho Júnior agora em setembro em cenários de disputa direta contra Lula no segundo turno.
Veja todos os cenários de 2º turno
Cenário 1 - Lula x Ciro Gomes
- Lula (PT): 40%;
- Ciro Gomes (PDT): 33%;
- Indecisos: 3%;
- Branco/nulo/não vai votar: 24%.
Cenário 2 - Lula x Tarcísio de Freitas
- Lula (PT): 43% (eram 43% em agosto);
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 35%);
- Indecisos: 3% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%).
Cenário 3 - Lula x Ratinho Júnior
- Lula (PT): 44% (eram 44% em agosto);
- Ratinho Júnior (PSD): 32% (eram 34%);
- Indecisos: 3% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%).
Cenário 4 - Lula x Jair Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);
- Jair Bolsonaro (PL): 34% (eram 35%);
- Indecisos: 2% (eram 3%);
- Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15%).
Cenário 5 - Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto);
- Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%);
- Indecisos: 4% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%).
Cenário 6 - Lula x Michelle Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);
- Michelle Bolsonaro (PL): 32% (eram 34%);
- Indecisos: 3% (eram 3%);
- Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 16%).
Cenário 7 - Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46% (eram 47% em agosto);
- Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%);
- Indecisos: 3% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 18%).
Cenário 8 - Lula x Eduardo Bolsonaro
- Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);
- Eduardo Bolsonaro (PL): 29% (eram 32%);
- Indecisos: 3% (eram 3%);
- Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%).
Cenário 9 - Lula x Eduardo Leite
- Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto);
- Eduardo Leite (PSD): 26% (eram 30%);
- Indecisos: 4% (eram 4%);
- Branco/nulo/não vai votar: 25% (eram 20%).
Reeleição de Lula e futuro de Bolsonaro
A Quaest também perguntou se Lula deveria disputar a reeleição em 2026. A maioria dos entrevistados segue contrária a essa possibilidade: 59%, um ponto a mais do que em agosto. Em maio, esse índice era de 66%.
O leventamento também perguntou quem seria o sucessor ideal para Lula, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) apareceu em primeiro lugar, com 9%, empatado tecnicamente dentro da margem de erro com Simone Tebet e Fernando Haddad. Apesar disso, 25% disseram não saber quem escolher.
No caso de Jair Bolsonaro, 76% afirmaram ser contra uma nova candidatura do ex-presidente — um salto de 11 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.
Com a prisão de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas subiu 5 pontos como principal sucessor do ex-presidente, em relação a agosto, e foi o preferido por 15% dos eleitores. Ratinho Júnior apareceu em segundo, com 9 pontos.
A pesquisa também quis saber o que causa maior temor entre os eleitores: Lula continuar no poder ou Bolsonaro retornar à presidência. A rejeição ao ex-presidente aparece mais alta do que a resistência ao atual mandatário.
A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos e tem 95% de nível de confiança.