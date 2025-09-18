Quaest: Lula lidera todos os cenários de segundo turno para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente Lula (PT) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turnos nas eleições de 2026 testados pela pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (18).

O levantamento, que simula a disputa presidencial do ano que vem, confirma a tendência de estabilidade observada nas rodadas anteriores.

No segundo turno, Lula se mantém à frente de nove potenciais adversários: Ciro Gomes (PDT), Ratinho Júnior (PSD), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Jair Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Michelle Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União), Eduardo Bolsonaro (PL) e Eduardo Leite (PSD).

Entre os cenários mais recentes, Ciro Gomes foi incluído pela primeira vez em uma simulação de segundo turno e aparece sete pontos atrás do petista, com 33% das intenções de voto contra 40% de Lula.

Tarcísio foi o segundo opositor com melhor desempenho contra Lula, com oito pontos abaixo do presidente. Os números são os mesmos da última pesquisa, divulgada em agosto.

Ratinho Júnior perde por 12 pontos; Bolsonaro e Zema, por 13; Michelle Bolsonaro e Ronaldo Caiado, por 15; Eduardo Bolsonaro, por 18; e Eduardo Leite, por 19.

Em julho, Tarcísio ainda aparecia empatado com o presidente dentro da margem de erro. Antes disso, em junho, Lula chegou a enfrentar disputas mais apertadas contra Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michelle e Leite.

Jair Bolsonaro, condenado pelo STF por tentativa de golpe, ficou atrás de Ciro, Tarcísio e Ratinho Júnior agora em setembro em cenários de disputa direta contra Lula no segundo turno.

Veja todos os cenários de 2º turno



Cenário 1 - Lula x Ciro Gomes

Lula (PT): 40%;

Ciro Gomes (PDT): 33%;

Indecisos: 3%;

Branco/nulo/não vai votar: 24%.

Cenário 2 - Lula x Tarcísio de Freitas

Lula (PT): 43% (eram 43% em agosto);

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 35% (eram 35%);

Indecisos: 3% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%).

Cenário 3 - Lula x Ratinho Júnior

Lula (PT): 44% (eram 44% em agosto);

Ratinho Júnior (PSD): 32% (eram 34%);

Indecisos: 3% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%).

Cenário 4 - Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);

Jair Bolsonaro (PL): 34% (eram 35%);

Indecisos: 2% (eram 3%);

Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 15%).

Cenário 5 - Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto);

Romeu Zema (Novo): 32% (eram 32%);

Indecisos: 4% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%).

Cenário 6 - Lula x Michelle Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);

Michelle Bolsonaro (PL): 32% (eram 34%);

Indecisos: 3% (eram 3%);

Branco/nulo/não vai votar: 18% (eram 16%).

Cenário 7 - Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46% (eram 47% em agosto);

Ronaldo Caiado (União Brasil): 31% (eram 31%);

Indecisos: 3% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 18%).

Cenário 8 - Lula x Eduardo Bolsonaro

Lula (PT): 47% (eram 47% em agosto);

Eduardo Bolsonaro (PL): 29% (eram 32%);

Indecisos: 3% (eram 3%);

Branco/nulo/não vai votar: 21% (eram 18%).

Cenário 9 - Lula x Eduardo Leite

Lula (PT): 45% (eram 46% em agosto);

Eduardo Leite (PSD): 26% (eram 30%);

Indecisos: 4% (eram 4%);

Branco/nulo/não vai votar: 25% (eram 20%).

Reeleição de Lula e futuro de Bolsonaro

A Quaest também perguntou se Lula deveria disputar a reeleição em 2026. A maioria dos entrevistados segue contrária a essa possibilidade: 59%, um ponto a mais do que em agosto. Em maio, esse índice era de 66%.

O leventamento também perguntou quem seria o sucessor ideal para Lula, e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) apareceu em primeiro lugar, com 9%, empatado tecnicamente dentro da margem de erro com Simone Tebet e Fernando Haddad. Apesar disso, 25% disseram não saber quem escolher.

No caso de Jair Bolsonaro, 76% afirmaram ser contra uma nova candidatura do ex-presidente — um salto de 11 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

Com a prisão de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas subiu 5 pontos como principal sucessor do ex-presidente, em relação a agosto, e foi o preferido por 15% dos eleitores. Ratinho Júnior apareceu em segundo, com 9 pontos.



A pesquisa também quis saber o que causa maior temor entre os eleitores: Lula continuar no poder ou Bolsonaro retornar à presidência. A rejeição ao ex-presidente aparece mais alta do que a resistência ao atual mandatário.

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou menos e tem 95% de nível de confiança.