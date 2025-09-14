fechar
Política | Notícia

'Careca do INSS' vai prestar depoimento na CPMI na segunda-feira, diz presidente da comissão

A investigação da PF aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias

Por Agência Estado Publicado em 14/09/2025 às 16:10
Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS"
Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS" - Reprodução/LinkedIn

Clique aqui e escute a matéria

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai ouvir na segunda-feira, 15, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apontado como um dos principais operadores das fraudes.

A informação vem após o Supremo Tribunal Federal (STF) desobrigar a presença do 'Careca' no colegiado, e foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), em vídeo divulgado neste domingo, 14, em suas redes sociais.

"Apesar da decisão do ministro do STF André Mendonça de tornar facultativa, ou seja, voluntária, a ida dos dois principais envolvidos no escândalo do INSS à CPMI nesta segunda-feira, dia 15, está mantida a oitiva do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'careca'.

Leia Também

"Nós estamos em contato com a defesa, que confirmou o desejo de que ele fale e exponha o posicionamento em relação a todas as suspeitas que estão sendo levantadas pela Polícia Federal e também divulgadas pela imprensa. É um passo muito importante para o esclarecimento de todo esse escândalo e crime organizado que tomou conta da previdência social em nosso País", afirmou Viana, no vídeo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Investigação

A investigação da Polícia Federal aponta o "Careca do INSS" como um dos principais operadores do esquema fraudulento de descontos associativos em aposentadorias.

Na sexta-feira, 12, Camilo Antunes e Maurício Camisotti, outro suspeito de ser sócio oculto de uma das associações envolvidas no esquema, foram presos em uma nova fase da Operação Sem Desconto.

 

Leia também

O que a prisão do "Careca do INSS" nos ensina sobre os direitos do consumidor num país que todos os dias o bolso dele é atacado
Coluna JC Negócios

O que a prisão do "Careca do INSS" nos ensina sobre os direitos do consumidor num país que todos os dias o bolso dele é atacado
CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"
Justiça

CPMI recorrerá de decisão do STF sobre depoimento do "Careca do INSS"

Compartilhe

Tags