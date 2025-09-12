CPMI do INSS e projeto de anistia acendem confronto entre governo e oposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É DO CARECA QUE A CMPI MAIS GOSTA

Após saber pela reportagem da Rádio Jornal em Brasília, da prisão de Antonio Carlos Camilo Antunes — conhecido como “Careca do INSS” — o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), admitiu que “havia risco de fuga” e afirmou que, agora, “nessa condição, ele vai ‘se lembrar’ de mais informações para nos ajudar nas investigações”. O depoimento está marcado para a segunda-feira (15).



PAGANDO PRA VER

Imagine, você, que o ministro David Kitchin estivesse relatando um hipotético processo contra o ex-primeiro-ministro Tony Blair. Seu colega de Suprema Corte do Reino Unido, George Leggatt, havia usado a palavra no dia anterior para justificar seu voto, por mais de 13 horas. De repente, para alfinetar Leggatt, Kitchin solta essa: “vamos correr com este julgamento porque ontem não pude assistir meu time, o Liverpool, vencer o Manchester United”. Todos riram, menos George Leggatt. Abaixo da linha do Equador, essa hipótese tornou-se real.

MOTORHOME

Enquanto eram retirados pela PM do Distrito Federal de um improvisado acampamento nas proximidades do condomínio onde mora — por enquanto — o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), um grupo do PL Mulher do entorno de Brasília decidiu investir “as últimas economias” na compra de um “veículo recreativo”. “É pra não sair de perto dele”, confidenciou uma militante que ainda acredita na redução da pena, originalmente de 27 anos e três meses de reclusão.

PELO VISTO…

…com a iminente prisão do Bolsonaro, os institutos de pesquisa terão de parar com essa história de colocá-lo na disputa com o presidente Lula da Silva (PT). “Eu não tenho que escolher adversários”.

BEM-ESTAR ELEITORAL

O sempre piadista Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) está convencido que “no passado” tiraram Lula da cadeia para derrotar Bolsonaro”. Agora, colocam Bolsonaro “atrás das grades, mas Lula não é solução”. É preciso “encontrar outra alternativa”.

VITAMINADO

A oposição afirma que sairá “dessa” ainda mais fortalecida. O líder Carlos Jordy (PL-RJ) declarou que a prisão de Bolsonaro “vai ser a vitamina de que precisamos para aprovar nossas medidas, entre elas a anistia. Você verá”.

NO PLANALTO

A ordem é retaliar — “aparar as asinhas” — de parlamentares que apoiarem o projeto. A prioridade, por ora, é impedir que seja votada a urgência, que acelera a tramitação da matéria. “Vamos derrotar o texto quando chegar ao plenário”, recomendou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

SÓ NA ESPREITA

A equipe econômica do governo faz os cálculos enquanto aguarda novas medidas dos Estados Unidos, após a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). “Estamos preparados”.

PENSE NISSO!

Ao que tudo indica, as ações das próximas semanas estarão concentradas no Congresso Nacional: a CPMI do INSS e o projeto de anistia aos envolvidos e condenados no quebra-quebra de 8 de Janeiro.

O Planalto já mostrou suas armas: Lula mandou liberar emendas parlamentares para aqueles políticos dispostos a rejeitar o projeto da anistia

Na oposição — cuja articulação anda meio capenga — a “missão” é encontrar um texto para chamar de seu.

Enquanto isso, Lula se mostra inquieto com a quebra de sigilos de uma associação cujo vice-presidente é seu irmão.

Do outro lado, os bolsonaristas traçam planos para recolocar o ex-presidente no páreo para a próxima disputa.

Cada um com suas próprias utopias.

Pense nisso!