Priscila Krause afasta rumores de Raquel Lyra como vice de Tarcísio em 2026: "Não existe"
Vice-governadora reforçou candidatura de Raquel à reeleição em 2026, mas ressaltou que rumores são "reconhecimento da liderança" da governadora
A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), afastou, nesta quarta-feira (10), os rumores em torno da governadora Raquel Lyra (PSD) como vice em chapa presidencial encabeçada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para 2026.
Durante a abertura da II Feira de Negócios da Agricultura Familiar de Pernambuco (FENEAF), no Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), no Recife, Priscila afirmou que "não existe" a cotação do nome da governadora para concorrer à chapa presidencial, reforçando que Raquel será candidata à reeleição para o Governo de Pernambuco em 2026.
"Essa cotação de Raquel Lyra ser vice de Tarcísio não existe. A governadora é candidata à reeleição e será eleita pelo voto direto e pelo julgamento do povo pernambucano", disse.
Para a vice-governadora, no entanto, os rumores em torno de Raquel para figurar em uma eventual chapa presidencial representam um "reconhecimento da liderança" da governadora.
"Pode ser, também, um reconhecimento da liderança da governadora Raquel Lyra, mas o momento é o momento de ela ser candidata à reeleição e que isso começará a ser trabalhado a partir do ano que vem, como ela mesma já colocou", complementou.
Priscila também ressaltou que o PSD tem realizado debate interno e possui "toda a legitimidade" para emplacar uma candidatura própria na corrida presidencial de 2026, em argumento consonante aos desejos já publicizados pelo presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, que tem como presidenciáveis os governadores do Paraná, Ratinho Júnior; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.
"O PSD faz o seu debate, a sua discussão interna e tem toda a legitimidade para lançar candidato próprio e tem quadros não apenas para ser candidato, mas para governar o Brasil", afirmou.