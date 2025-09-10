Ex-prefeito de cidade no Grande Recife é condenado por não comprovar uso de verbas da saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ministério Público Federal determinou que Severino Alexandre Sobrinho devolva R$ 874 mil e pague multa por má gestão de recursos federais em 2010

Clique aqui e escute a matéria

O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu a condenação do ex-prefeito de Araçoiaba (PE), município da Região Metropolitana do Recife, Severino Alexandre Sobrinho, por atos de improbidade administrativa.

Durante sua gestão (2009-2012), ele não comprovou a aplicação de recursos federais da saúde repassados ao município em 2010.

O Fundo Nacional de Saúde repassou R$ 923 mil para programas de Saúde da Família, Saúde Bucal e Vigilância em Saúde.

Porém, auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) revelou que não foram apresentados recibos, notas fiscais ou outros documentos que justificassem R$ 874 mil, correspondentes a 95% do total.

Problemas na saúde

A mesma auditoria também apontou deficiências estruturais nas unidades de saúde, como equipamentos odontológicos sem manutenção.

Além disso, não foi apresentado o Plano Municipal de Contingência para combate à dengue, impedindo a avaliação da eficácia das ações contra a doença.

Condenação

A sentença determina que Alexandre Sobrinho devolva integralmente R$ 874.797,10 e pague multa civil de 24 vezes o salário que recebia como prefeito.

Ele também fica proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por quatro anos. Ainda cabe recurso.

A reportagem tentou entrar em contato com o ex-prefeito, mas não obteve sucesso.

Saiba como se inscrever na newsletter JC

