Ex-prefeito de cidade no Grande Recife é condenado por não comprovar uso de verbas da saúde
Ministério Público Federal determinou que Severino Alexandre Sobrinho devolva R$ 874 mil e pague multa por má gestão de recursos federais em 2010
Por
JC
Publicado em 10/09/2025 às 11:53
| Atualizado em 10/09/2025 às 12:00
O Ministério Público Federal (MPF) conseguiu a condenação do ex-prefeito de Araçoiaba (PE), município da Região Metropolitana do Recife, Severino Alexandre Sobrinho, por atos de improbidade administrativa.
Durante sua gestão (2009-2012), ele não comprovou a aplicação de recursos federais da saúde repassados ao município em 2010.
O Fundo Nacional de Saúde repassou R$ 923 mil para programas de Saúde da Família, Saúde Bucal e Vigilância em Saúde.
Porém, auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) revelou que não foram apresentados recibos, notas fiscais ou outros documentos que justificassem R$ 874 mil, correspondentes a 95% do total.
Problemas na saúde
A mesma auditoria também apontou deficiências estruturais nas unidades de saúde, como equipamentos odontológicos sem manutenção.
Além disso, não foi apresentado o Plano Municipal de Contingência para combate à dengue, impedindo a avaliação da eficácia das ações contra a doença.
Condenação
A sentença determina que Alexandre Sobrinho devolva integralmente R$ 874.797,10 e pague multa civil de 24 vezes o salário que recebia como prefeito.
Ele também fica proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios por quatro anos. Ainda cabe recurso.
A reportagem tentou entrar em contato com o ex-prefeito, mas não obteve sucesso.
