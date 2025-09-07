Tarcísio pede a Motta para pautar anistia e diz que processo contra Bolsonaro está maculado
Governador intensifica pressão pela votação da anistia, em ato bolsonarista que reuniu aliados e críticas ao Supremo Tribunal Federal
Clique aqui e escute a matéria
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cobrou neste domingo (7) o presidente da Câmara, Hugo Motta, para que paute um projeto para anistiar os condenados de 8 de Janeiro, o que poderá beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tarcísio é do mesmo partido de Motta e intensificou a articulação a favor da proposta nos últimos dias.
"É por isso que estamos aqui para defender a anistia e dizer para Hugo Motta: 'Paute, paute a anistia'. Qual recado que querem dar para Hugo Motta hoje?", questionou o governador à plateia do ato bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista, em São Paulo.
Tarcísio, que foi a Brasília nos últimos dias, afirmou que o projeto tem o apoio de mais de 350 deputados e disse acreditar que Motta colocará o texto em votação. "Presidente de Casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário, pode conter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia e deixe a Casa decidir. Tenho certeza que ele vai fazer isso", falou.
O governador de São Paulo ainda criticou o julgamento de Jair Bolsonaro, previsto para ser concluído nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal. "Se estamos defendendo uma anistia, é porque sabemos que esse processo está maculado, viciado. E essa anistia tem de ser ampla, alcançar todo mundo, ser irrestrita", declarou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tarcísio disse ainda que os contrários ao projeto de anistia "foram beneficiados pela anistia no passado": "Se o PT existe hoje, é porque houve anistia em 1979. Senão, não existiria. Aqueles que gritam 'sem anistia' foram justamente os beneficiados pela anistia", disse.
A manifestação bolsonarista pediu a anistia de Bolsonaro e tem críticas ao Supremo Tribunal Federal. O ato contou com a participação de nomes como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia, além de políticos aliados ao ex-presidente.