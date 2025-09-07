Motociata, bonecos gigantes e trios elétricos: ato em Boa Viagem pede anistia e "fora PT"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manifestação na Avenida Boa Viagem reúne apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares e lideranças políticas da direita

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, parlamentares e lideranças políticas da direita no estado participaram, neste domingo (7), de uma mobilização na Avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O ato integrou uma série de manifestações promovidas em diversas cidades do país em apoio ao ex-presidente.

Vestidos com camisas verde e amarela e carregando bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Pernambuco, os manifestantes se reuniram no início da tarde para reforçar pedidos de anistia para condenados por atos golpistas e pedir "Fora PT".

Com o slogan “Reaja, Brasil”, o ato teve início com uma motociata, que saiu do Parque Dona Lindu em direção à Padaria Boa Viagem, local da concentração.

Mobilização em Boa Viagem reuniu apoiadores do ex-presidente, parlamentares e lideranças políticas da direita - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Entre os políticos presentes, estiveram o presidente do PL Pernambuco, Anderson Ferreira, os deputados federais Coronel Meira, Clarissa Tércio e Pastor Eurico, e estaduais Alberto Feitosa, Joel da Harpa, Abimael Santos, Júnior Tércio e Pastor Cleiton Collins, além dos vereadores Gilson Machado Filho, Thiago Medina, Carlos Muniz, Fred Ferreira, Alessandro Sarmento e Eduardo Moura.

O ex-ministro de Turismo e Cultura, Gilson Machado, também esteve presente, acompanhando a multidão no meio do povo, já que estava impossibilitado de subir no trio elétrico por conta das restrições impostas pelo STF.

Durante sua manifestação, o vereador Gilson Machado Filho falou sobre o povo brasileiro: “Quem manda no Brasil é o povo, supremo é o povo brasileiro. Nós estamos aqui lutando por liberdade”, afirmou.



Com trios elétricos percorrendo a avenida com painéis de LED exibindo imagens e pronunciamentos de lideranças da direita, os participantes carregam cartazes contra o Supremo Tribunal Federal (STF), contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o presidente Lula.

A manifestação também contou com bonecos gigantes de Jair Bolsonaro e do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, de 10 metros de altura.



Segundo assessoria, "o boneco foi um recado claro dos bolsonaristas de que o Brasil não é da China, nem do Hamas nem de qualquer país comunista".

Bonecos gigantes de Jair Bolsonaro e Donald Trump em ato em Boa Viagem - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

Pedidos de liberdade



Nos discursos, a liberdade de expressão e do ex-presidente Jair Bolsonaro foram pedidos reforçados pelos representantes da direita pernambucana.

"Hoje é dia de reflexão, é dia do povo brasileiro buscar na rua, se manifestando de forma coletiva e democrática, para que o nosso direito não seja politizado, principalmente a nossa liberdade de expressão cristã", destacou o deputado Joel da Harpa.

Já o deputado Coronel Alberto Feitosa pontuou: “Mais uma vez, aqui está o povo pernambucano, o brasileiro reagindo contra esses atos que atentam contra nossa democracia e nossa liberdade garantida no artigo 5º da Constituição Federal”.

Entre as mensagens exibidas nos trios, o senador Flávio Bolsonaro destacou que “o povo não vai se calar diante das injustiças contra Jair Bolsonaro” e reafirmou que o movimento pela liberdade é nacional.

Atos pelo Brasil

Outras manifestações pró-Bolsonaro ocorreram em capitais brasileiras, incluindo Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital carioca, um áudio atribuído à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi exibido pela deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ). Na gravação, Michelle frisou que por "perseguição e injustiça", Bolsonaro não pode falar na manifestação e afirmou que o ex-presidente "daria tudo" para estar no ato em Copacabana, mas está "humilhado e preso".