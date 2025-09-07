Deputada reproduz áudio de Michelle Bolsonaro em ato: "humilhado e preso"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em gravação exibida em Copacabana, ex-primeira-dama destacou que por "perseguição e injustiça", Bolsonaro não pode falar no ato

Clique aqui e escute a matéria

Um áudio atribuído à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi reproduzido durante o ato bolsonarista realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (7).

Na gravação, exibida pela deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ), Michelle classifica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "grande peça teatral, com enredo de perseguição e ilegalidades".

A ex-primeira-dama destacou, ainda, que as condutas e ações dos bolsonaristas não são "contra a soberania". "É para salvar o país da ditadura".

A gravação frisou que por "perseguição e injustiça", Bolsonaro não pode falar no ato e afirmou que o ex-presidente "daria tudo" para estar no ato em Copacabana, mas está "humilhado e preso".

O áudio comparou o julgamento de Bolsonaro ao "julgamento de Moscou, onde opositores eram torturados para confessarem e desde o início estavam condenados". Também disse que "juízes injustos serão derrotados" e que a prisão domiciliar de Bolsonaro se deu por "pura vingança".

O ato na capital carioca contou com a presença senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-chefe do Executivo.