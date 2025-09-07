fechar
Deputada reproduz áudio de Michelle Bolsonaro em ato: "humilhado e preso"

Em gravação exibida em Copacabana, ex-primeira-dama destacou que por "perseguição e injustiça", Bolsonaro não pode falar no ato

Por Estadão Conteúdo Publicado em 07/09/2025 às 14:42
Em &aacute;udio, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirma que Jair Bolsonaro est&aacute; humilhado
Em áudio, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirma que Jair Bolsonaro está humilhado - Carolina Antunes/PR

Um áudio atribuído à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi reproduzido durante o ato bolsonarista realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (7).

Na gravação, exibida pela deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ), Michelle classifica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "grande peça teatral, com enredo de perseguição e ilegalidades".

A ex-primeira-dama destacou, ainda, que as condutas e ações dos bolsonaristas não são "contra a soberania". "É para salvar o país da ditadura".

A gravação frisou que por "perseguição e injustiça", Bolsonaro não pode falar no ato e afirmou que o ex-presidente "daria tudo" para estar no ato em Copacabana, mas está "humilhado e preso".

O áudio comparou o julgamento de Bolsonaro ao "julgamento de Moscou, onde opositores eram torturados para confessarem e desde o início estavam condenados". Também disse que "juízes injustos serão derrotados" e que a prisão domiciliar de Bolsonaro se deu por "pura vingança".

O ato na capital carioca contou com a presença senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-chefe do Executivo.

 

