Ato por anistia reúne mais de 40 mil apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista
Manifestação ocupou quatro quarteirões da Paulista com orações, discursos políticos e pedido de anistia ao ex-presidente e réus do 8 de Janeiro
A Avenida Paulista foi tomada neste domingo (7) por um ato em defesa da anistia aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro e pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no processo da trama golpista que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).
Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o evento ocupou cerca de quatro quarteirões e contou com momentos de louvor, orações e palavras de ordem.
Segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common, que utilizou fotos aéreas e software de inteligência artificial, o público variou entre 37,1 mil e 47,3 mil pessoas, com média de 42,2 mil — número semelhante ao do ano passado, quando 45,4 mil manifestantes participaram da mobilização de 7 de Setembro.
Presença de políticos e discursos alinhados
Entre os participantes estavam nomes de destaque da oposição, como os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Durante as mais de duas horas de ato, as falas convergiram para a defesa de uma anistia total, sobretudo ao ex-presidente, considerado por apoiadores o principal nome da direita para 2026.
A ordem das falas também chamou atenção: Tarcísio discursou antes de Malafaia, que foi seguido por Michelle Bolsonaro, última a subir ao carro de som. Emocionada, ela abriu sua fala com um louvor, afirmou que tem sido humilhada em razão da prisão domiciliar de Bolsonaro e encerrou rezando um Pai-Nosso, pedindo perdão a Deus para o ministro Alexandre de Moraes.