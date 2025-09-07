fechar
Política | Notícia

Ato por anistia reúne mais de 40 mil apoiadores de Bolsonaro na Avenida Paulista

Manifestação ocupou quatro quarteirões da Paulista com orações, discursos políticos e pedido de anistia ao ex-presidente e réus do 8 de Janeiro

Por JC com Agência Estado Publicado em 07/09/2025 às 19:24
Manifestantes em protesto por anistia na Avenida Paulista, São Paulo
Manifestantes em protesto por anistia na Avenida Paulista, São Paulo - Arthur Lamonier/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

A Avenida Paulista foi tomada neste domingo (7) por um ato em defesa da anistia aos condenados pelos ataques de 8 de Janeiro e pela liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no processo da trama golpista que corre no Supremo Tribunal Federal (STF).

Organizado pelo pastor Silas Malafaia, o evento ocupou cerca de quatro quarteirões e contou com momentos de louvor, orações e palavras de ordem.

Segundo levantamento do Monitor do Debate Político do Cebrap e da ONG More in Common, que utilizou fotos aéreas e software de inteligência artificial, o público variou entre 37,1 mil e 47,3 mil pessoas, com média de 42,2 mil — número semelhante ao do ano passado, quando 45,4 mil manifestantes participaram da mobilização de 7 de Setembro.

Leia Também

Presença de políticos e discursos alinhados

Entre os participantes estavam nomes de destaque da oposição, como os governadores Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Durante as mais de duas horas de ato, as falas convergiram para a defesa de uma anistia total, sobretudo ao ex-presidente, considerado por apoiadores o principal nome da direita para 2026.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A ordem das falas também chamou atenção: Tarcísio discursou antes de Malafaia, que foi seguido por Michelle Bolsonaro, última a subir ao carro de som. Emocionada, ela abriu sua fala com um louvor, afirmou que tem sido humilhada em razão da prisão domiciliar de Bolsonaro e encerrou rezando um Pai-Nosso, pedindo perdão a Deus para o ministro Alexandre de Moraes.

Leia também

Deputada reproduz áudio de Michelle Bolsonaro em ato: "humilhado e preso"
ATOS

Deputada reproduz áudio de Michelle Bolsonaro em ato: "humilhado e preso"
Motociata, bonecos gigantes e trios elétricos: ato em Boa Viagem pede anistia e "fora PT"
MANIFESTAÇÃO

Motociata, bonecos gigantes e trios elétricos: ato em Boa Viagem pede anistia e "fora PT"

Compartilhe

Tags