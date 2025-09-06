Trump volta a atacar, diz que governo Lula 'foi radicalmente para a esquerda' e justifica tarifas
Presidente americano afirma que está "muito chateado com o Brasil"; em outra entrevista, Lula rebate e diz que é Trump quem se recusa a conversar
Clique aqui e escute a matéria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas e duras críticas ao governo brasileiro nesta sexta-feira (5). Em uma coletiva na Casa Branca, ele afirmou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "foi radicalmente para a esquerda" e usou essa avaliação para justificar a imposição de altas tarifas contra o país.
"Estamos muito chateados com o Brasil. Nós os tarifamos muito alto por causa do fato de que eles estão fazendo algo muito infeliz", declarou Trump, em referência à taxa de 50% que passou a vigorar em agosto sobre produtos brasileiros.
Questionado sobre uma possível proibição de vistos para delegações na Assembleia Geral da ONU na próxima semana, Trump não respondeu diretamente, mas aproveitou a oportunidade para criticar a situação do Brasil. "O governo do Brasil mudou radicalmente [...] e está prejudicando muito o Brasil. Eles estão indo muito mal", disse.
Lula diz que é Trump quem não quer conversar
As declarações de Trump ocorrem em um momento de diálogo congelado entre os dois países. Em uma entrevista recente ao SBT, o presidente Lula deu uma versão oposta sobre o impasse, afirmando que é o lado americano que não atende às tentativas de negociação.
Segundo Lula, seus principais ministros, como Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, "não têm interlocutores" nos Estados Unidos. Ele também voltou a afirmar que quem paga o preço das tarifas é o povo americano, que terá produtos mais caros.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A troca de acusações mostra que, apesar de um breve aceno ao diálogo no início de agosto, as negociações para reverter a crise comercial e diplomática continuam paralisadas.
(Com informações do Estadão)