fechar
Política | Notícia

Trump volta a atacar, diz que governo Lula 'foi radicalmente para a esquerda' e justifica tarifas

Presidente americano afirma que está "muito chateado com o Brasil"; em outra entrevista, Lula rebate e diz que é Trump quem se recusa a conversar

Por Túlio Feitosa Publicado em 06/09/2025 às 0:00
Presidente Donald Trump
Presidente Donald Trump - EVAN VUCCI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Clique aqui e escute a matéria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez novas e duras críticas ao governo brasileiro nesta sexta-feira (5). Em uma coletiva na Casa Branca, ele afirmou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "foi radicalmente para a esquerda" e usou essa avaliação para justificar a imposição de altas tarifas contra o país.

"Estamos muito chateados com o Brasil. Nós os tarifamos muito alto por causa do fato de que eles estão fazendo algo muito infeliz", declarou Trump, em referência à taxa de 50% que passou a vigorar em agosto sobre produtos brasileiros.

Questionado sobre uma possível proibição de vistos para delegações na Assembleia Geral da ONU na próxima semana, Trump não respondeu diretamente, mas aproveitou a oportunidade para criticar a situação do Brasil. "O governo do Brasil mudou radicalmente [...] e está prejudicando muito o Brasil. Eles estão indo muito mal", disse.

Leia Também

Lula diz que é Trump quem não quer conversar

As declarações de Trump ocorrem em um momento de diálogo congelado entre os dois países. Em uma entrevista recente ao SBT, o presidente Lula deu uma versão oposta sobre o impasse, afirmando que é o lado americano que não atende às tentativas de negociação.

Segundo Lula, seus principais ministros, como Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, "não têm interlocutores" nos Estados Unidos. Ele também voltou a afirmar que quem paga o preço das tarifas é o povo americano, que terá produtos mais caros.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A troca de acusações mostra que, apesar de um breve aceno ao diálogo no início de agosto, as negociações para reverter a crise comercial e diplomática continuam paralisadas.

(Com informações do Estadão)

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Veja ponto a ponto do Gás do Povo, aposta do governo Lula para 15,5 milhões de famílias
GÁS DE COZINHA

Veja ponto a ponto do Gás do Povo, aposta do governo Lula para 15,5 milhões de famílias
Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro
7 DE SETEMBRO

Governo Lula quer 'resgatar' camisa da seleção no 7 de Setembro

Compartilhe

Tags