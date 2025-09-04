João Campos e Hugo Motta assinam acordo de cooperação técnica entre Prefeitura do Recife e Câmara dos Deputados
Prefeitura do Recife compartilhará iniciativas como o Conecta Recife e dará apoio técnico à Câmara na implementação de serviços digitais
Em solenidade realizada nesta quinta-feira (4), em Brasília, Prefeitura do Recife e Câmara dos Deputados assinaram um Acordo de Cooperação Técnica, que prevê o compartilhamento de serviços digitais da gestão municipal para projetos de modernização administrativa do Legislativo Federal. O prefeito João Campos (PSB) e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participaram do evento.
De acordo com João Campos, a gestão municipal levará para a Câmara a lógica do Conecta Recife, plataforma digital da Prefeitura do Recife que conta com mais de 820 serviços digitais e 1,7 milhão de usuários cadastrados.
“Recife é hoje referência nacional e internacional em transformação digital com foco no cidadão. E agora, nossa experiência passa a inspirar também o Congresso Nacional. Assinamos em Brasília um Acordo de Cooperação Técnica com a Câmara dos Deputados para levar a lógica do Conecta Recife", disse.
Ele destacou ainda que a parceria permitirá “a criação de um canal único e integrado de serviços digitais, inclusive pelo WhatsApp, o desenvolvimento de uma plataforma de inteligência estratégica para transformar a voz do cidadão em dados qualificados e a modernização das ferramentas usadas pelos servidores para mais eficiência administrativa”.
As ações da Prefeitura do Recife serão compartilhadas por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) e da Empresa Municipal de Informática (Emprel). A parceria prevê apoio técnico à Câmara na criação de um canal único e integrado para serviços digitais e comunicação direta com o cidadão, inspirado no modelo recifense.
O acordo também contempla a modernização do portal da Câmara dos Deputados, além da implantação de soluções digitais para atender servidores, bem como a criação de uma plataforma de inteligência estratégica baseada em recursos de inteligência artificial.
As medidas tem como objetivo, segundo o acordo estabelecido entre a gestão recifense a Câmara, reunir percepções da sociedade a partir de consultas públicas, interações nas redes sociais e ouvidoria, ajudando a orientar decisões políticas mais conectadas às demandas reais.
A parceria terá vigência inicial de 24 meses, podendo ser renovada, sem transferência de recursos financeiros entre as partes. Cada instituição será responsável por arcar com suas próprias despesas e equipes técnicas.
O presidente da Câmara dos Deputados agradeceu ao prefeito do Recife por "ter se sensibilizado" com o pedido feito pelo Legislativo Federal.
“Gratidão é a palavra que quero começar dizendo para você, João, por ter se sensibilizado com o nosso pedido em poder desenvolver uma parceria entre a Câmara dos Deputados e a Prefeitura do Recife", disse Hugo Motta.
"Todo o trabalho que o João Campos vem fazendo no Recife inspira a nós aqui da Câmara a buscar, de certa forma, os serviços da Prefeitura. Essa interação nos dá condições de avançar na modernização digital e entregar à sociedade brasileira um parlamento mais atualizado, moderno e que possa ser exemplo no ponto de vista da transformação digital”, complementou.