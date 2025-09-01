Victor Marques destaca relação de "confiança absoluta" e "sintonia" com João Campos
Em entrevista à coluna de João Alberto, vice-prefeito também destacou desigualdade como maior desafio do Recife e defendeu obras em áreas de risco
Em entrevista à coluna de João Alberto, publicada no JC, nesta segunda-feira (1), o vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), colocou a desigualdade social no centro das preocupações da gestão municipal e defendeu que o enfrentamento desse problema passa por investimentos em infraestrutura, mobilidade e serviços públicos.
Victor também destacou a relação de "sintonia" e "confiança absoluta" com o prefeito João Campos (PSB), amigo desde os tempos de universidade.
“Nossa relação é de confiança absoluta, sintonia e foco total em tirar do papel os projetos que o Recife precisa”, disse.
Desigualdade como maior desafio
Para o vice-prefeito, o combate à desigualdade deve orientar as principais ações da Prefeitura, indicando que o tema é o maior desafio do Recife.
“Ela está por trás das dificuldades que mais afligem o dia a dia das pessoas, seja na saúde, na segurança ou na educação. Quando a gente acerta na política pública, consegue atacar as causas e os efeitos dessa desigualdade”, afirmou.
O vice-prefeito elencou como prioridades da gestão a aceleração das obras de contenção em áreas de risco, a ampliação da infraestrutura urbana e os investimentos em mobilidade e drenagem. Segundo ele, o desafio é garantir que projetos estratégicos saiam do papel com foco nos segmentos mais vulneráveis da população.
"Cada obra de infraestrutura, cada nova unidade de saúde, cada escola requalificada ajuda a reduzir a desigualdade”, complementou.
Relação com o governo estadual, críticas e oposição
Marques também comentou a relação da Prefeitura do Recife com o Governo de Pernambuco. Para ele, a interlocução deve ser pautada por resultados práticos e pelo interesse da população, independentemente de diferenças políticas.
“É institucional, focada em garantir recursos e ações que beneficiem a cidade. Sempre vamos colocar o interesse da população do Recife acima de qualquer diferença política”, declarou.
Ao avaliar a atuação da oposição política e o papel das críticas, o vice-prefeito afirmou que enxerga o debate como parte natural da democracia.
“A crítica, quando é construtiva, republicana, nos ajuda a melhorar. Faz parte da democracia ouvir e assimilar quem pensa diferente”, concluiu.