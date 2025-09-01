No Recife, Hugo Motta diz que pauta de anistia do 8 de janeiro será discutida "no momento certo"
Presidente da Câmara participa do Fórum Nordeste 2025 no Recife e comenta sobre pressões pelo pedido de anistia às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Clique aqui e escute a matéria
Em passagem pelo Recife nesta segunda-feira (1°), para participar do Fórum Nordeste 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou sobre a pressão da oposição para a votação do projeto de anistia aos acusados dos atos de 8 de janeiro às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).
Pauta da anistia
O projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro é a principal bandeira de parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e enfrenta desafios para avançar na Câmara.
Motta afirmou que o tema vem sendo discutido desde o início de sua presidência e que a decisão caberá ao Colégio de Líderes da Câmara. Ele destacou que a análise é feita "com muita serenidade" e levando em conta o diálogo com os partidos.
O deputado ressaltou, ainda, que "vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e no momento certo nós vamos deliberar sobre esse assunto", priorizando o interesse do país.
Eduardo Bolsonaro nos EUA
Motta foi questionado, ainda, se o pedido recente de Eduardo Bolsonaro para exercer o mandato dos Estados Unidos sem ser caçado foi debatido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em resposta, o deputado declarou que tem "uma ótima relação com o presidente Lula, todas as vezes que nós encontramos, tratamos de diversos assuntos de interesse do país". Entretanto, esse ponto ainda não foi tocado.
"Até porque quando o presidente da Câmara encontra o presidente da República, existem outras pautas muito mais importantes a serem tratadas", disse, encerrando o assunto.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Fórum Nordeste 2025
Acerca do evento, Motta destacou sua importância para o desenvolvimento da região Nordeste e para a transição energética: "podemos discutir alternativas para que o Nordeste cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda".
Destacou também o crescimento do setor sucroenergético, "que se supera a cada ano, investindo em pesquisa e trazendo produtos de qualidade", além da contribuição para a energia renovável na região.
Hugo Motta afirma que Câmara trata com serenidade a pressão por anistia