fechar
Política | Notícia

No Recife, Hugo Motta diz que pauta de anistia do 8 de janeiro será discutida "no momento certo"

Presidente da Câmara participa do Fórum Nordeste 2025 no Recife e comenta sobre pressões pelo pedido de anistia às vésperas do julgamento de Bolsonaro

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 01/09/2025 às 11:47 | Atualizado em 01/09/2025 às 12:06
Hugo Motta, Silvio Costa Filho e João Campos no Fórum Nordeste 2025
Hugo Motta, Silvio Costa Filho e João Campos no Fórum Nordeste 2025 - Isabella Moura/JC

Clique aqui e escute a matéria

Em passagem pelo Recife nesta segunda-feira (1°), para participar do Fórum Nordeste 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), comentou sobre a pressão da oposição para a votação do projeto de anistia aos acusados dos atos de 8 de janeiro às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

Pauta da anistia

O projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro é a principal bandeira de parlamentares alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e enfrenta desafios para avançar na Câmara.

Motta afirmou que o tema vem sendo discutido desde o início de sua presidência e que a decisão caberá ao Colégio de Líderes da Câmara. Ele destacou que a análise é feita "com muita serenidade" e levando em conta o diálogo com os partidos.

O deputado ressaltou, ainda, que "vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e no momento certo nós vamos deliberar sobre esse assunto", priorizando o interesse do país.

Eduardo Bolsonaro nos EUA

Motta foi questionado, ainda, se o pedido recente de Eduardo Bolsonaro para exercer o mandato dos Estados Unidos sem ser caçado foi debatido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta, o deputado declarou que tem "uma ótima relação com o presidente Lula, todas as vezes que nós encontramos, tratamos de diversos assuntos de interesse do país". Entretanto, esse ponto ainda não foi tocado.

"Até porque quando o presidente da Câmara encontra o presidente da República, existem outras pautas muito mais importantes a serem tratadas", disse, encerrando o assunto.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Fórum Nordeste 2025

Acerca do evento, Motta destacou sua importância para o desenvolvimento da região Nordeste e para a transição energética: "podemos discutir alternativas para que o Nordeste cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda".

Destacou também o crescimento do setor sucroenergético, "que se supera a cada ano, investindo em pesquisa e trazendo produtos de qualidade", além da contribuição para a energia renovável na região.

Hugo Motta afirma que Câmara trata com serenidade a pressão por anistia

 

Leia também

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro começa na terça e terá oito sessões
Moraes determina vistoria de carros e policiamento externo na casa de Bolsonaro
STF

Moraes determina vistoria de carros e policiamento externo na casa de Bolsonaro

Compartilhe

Tags