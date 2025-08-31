fechar
Política | Notícia

Haddad critica EUA, defende isenção do IR e comenta prejuízos de estatais

Ministro voltou a relatar que o secretário do Tesouro americano cancelou uma reunião previamente agendada com a alegação de "falta de agenda"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/08/2025 às 17:30
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva - José Cruz/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a postura dos Estados Unidos em relação às negociações sobre o tarifaço aplicado contra produtos brasileiros.

Ele voltou a relatar que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, cancelou uma reunião previamente agendada com a alegação de "falta de agenda", mas recebeu em seguida o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A fala foi feita em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo, 31, poucos dias após o Brasil decidir acionar a Lei da Reciprocidade Econômica contra os EUA.

Retaliação ao governo norte-americano

Conforme adiantou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo brasileiro já enviou a comunicação oficial sobre a provável retaliação ao governo norte-americano.

Leia Também

"Recebi um e-mail do secretário do Tesouro dos EUA, marcando horário e dia para a reunião virtual. Depois do cancelamento, alegadamente por falta de agenda, ele recebeu o Eduardo Bolsonaro", afirmou Haddad.

Segundo ele, esse tipo de gesto coloca em questão a disposição real da Casa Branca em dialogar sobre a crise comercial.

Lei da reciprocidade

O acionamento da lei da reciprocidade foi uma resposta ao processo aberto pelos EUA, no mês passado, que taxou parte expressiva das exportações brasileiras.

A medida estabelece um prazo de até 210 dias para que haja efetivação, criando paridade de condições entre as duas nações durante as consultas e trocas de informações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Interlocutores envolvidos afirmam que, apesar do processo formal, a prioridade do governo Lula segue sendo a negociação direta com a administração Donald Trump.

Isenção do IR

Em outro trecho da entrevista ao Canal Livre, Haddad voltou a defender o projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil. Ele destacou que a proposta é "neutra do ponto de vista fiscal" e pretende corrigir desigualdades históricas.

"Para beneficiar 15 milhões de brasileiros, vamos cobrar de 141 mil milionários que não pagam Imposto de Renda", afirmou. Questionado sobre o desempenho das estatais, o ministro reconheceu os prejuízos dos Correios como o caso mais delicado.

"Os Correios têm um problema estrutural que é o enorme subsídio daquilo que ficou para ele. Porque quem concorre com os Correios não tem obrigação de entregar carta, ele só faz aquilo que compensa", explicou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Trump quer regras eleitorais válidas para todo o território dos Estados Unidos; saiba quais
ELEIÇÕES

Trump quer regras eleitorais válidas para todo o território dos Estados Unidos; saiba quais
Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA
MANDATO EDUARDO BOLSONARO

Eduardo Bolsonaro pede a Motta para exercer mandato dos EUA

Compartilhe

Tags