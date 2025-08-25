Raquel Lyra apresenta políticas de inovação de Pernambuco em seminário nacional em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora destacou programas como o InovaPE e a expansão do Porto Digital em debate com outros líderes estaduais

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, participou nesta segunda-feira (25) do Seminário Brasil Hoje, promovido pelo Esfera Brasil em São Paulo. No painel “Entre Estados e Futuro: Liderança em Debate”, a gestora apresentou as principais políticas que têm colocado Pernambuco em destaque no cenário nacional de inovação e tecnologia.

Entre os exemplos citados estão o InovaPE, programa com R$ 1 bilhão em investimentos em ciência e tecnologia, e a ampliação da atuação da Fundação de Amparo à Ciência, Pesquisa e Inovação.

Raquel também mencionou o fortalecimento do Porto Digital, que reúne mais de 470 empresas e 21 mil profissionais e está em processo de expansão para Caruaru e Petrolina.

Saneamento e desenvolvimento econômico

Além das iniciativas na área de inovação, a governadora destacou ações para enfrentar os desafios de saneamento básico no estado. Segundo ela, 2 milhões de pernambucanos ainda não têm acesso à água encanada, e apenas 60% do esgoto recebe algum tipo de tratamento, em sua maioria apenas primário.

A concessão parcial de serviços da Compesa, avaliada em R$ 20 bilhões, foi citada como estratégia para ampliar o acesso.

Debate nacional sobre desafios e futuro

O seminário reuniu governadores como Cláudio Castro (RJ), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO) e Helder Barbalho (PA), além de lideranças políticas e empresariais. Durante o encontro, foram debatidos temas como reformas eleitorais, regulação das redes sociais, produtividade e cenário econômico.

Também participaram o ministro do STF, Gilmar Mendes, o ex-presidente Michel Temer e parlamentares de diferentes partidos.

