Sem definição para governador no estado, PT se concentra em Lula presidente e Humberto senador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O PT de Pernambuco tem duas prioridades para 2026, como ficou claro no encontro do partido este domingo, quando o novo presidente estadual tomou posse

Clique aqui e escute a matéria

O PT de Pernambuco tem duas prioridades para 2026, como ficou claro no encontro do partido este domingo, quando o novo presidente estadual Carlos Veras tomou posse: a reeleição de Lula para presidente e de Humberto Costa para o Senado. Enquanto o estado discute a polarização cada vez mais presente entre a governadora Raquel Lyra, que busca a reeleição, e o prefeito João Campos na disputa pela Palácio das Princesas, quem estava no encontro do PT, que contou com a presença de delegações de todo o estado, parecia completamente alheio a isso. Quase todos os oradores, do presidente nacional Edinho Silva ao estadual Carlos Veras, só citaram Lula e Humberto em seus discursos.

O único representante do PSB, o presidente estadual Sileno Guedes chegou no final – estava viajando – e não discursou. Indefinidos entre os palanques de João Campos e Raquel Lyra, os petistas passaram ao largo dessa discussão, só se pronunciando após o evento quando, instigados pelos jornalistas, deixaram claro as prioridades são o presidente e os senadores e que a questão de governador será resolvida mais para frente. Para embaralhar mais o jogo, elogiaram tanto a governadora quanto o prefeito do Recife tirando por menos a cobrança feita pela senadora Teresa Leitão por definições lembrando a necessidade de saber onde Humberto vai estar, em que palanque, e como se darão as negociações sobre as chapas de federal e estadual.

Deu para sentir nas entrelinhas do que falaram Edinho Silva e Carlos Veras a razão para a cautela do partido sobre a disputa para governador. Edinho lembrou que João Campos é do PSB, partido historicamente alinhado ao PT, mas que Raquel é do PSD, legenda que também apoia o Governo Lula. Veras disse que é preciso conseguir 70% dos votos pernambucanos para o presidente Lula – lembrou que ele já teria mais de 60, como mostrou a pesquisa Quaest, mas é preciso ir mais adiante e saiu de fininho diante de cobranças da imprensa sobre o fato do partido ter uma bancada estadual que apoia Raquel e petistas em secretarias do Governo João Campos.

Uma fonte do partido informou a este blog entender as cobranças de Teresa mas Informou que enquanto não estiver desenhada de forma mais clara a situação nacional é precipitado definir-se em Pernambuco. Edinho, em sua entrevista, citou o fato de o PT não lançar candidatos a governador, a não ser com quase certeza de vitória, preferindo o caminho do Senado e que no Nordeste os petistas podem eleger até dois senadores em alguns estados beneficiando-se da popularidade do presidente. Ficou claro que com olho no Senado, os petistas vão empurrar como puderem as decisões sobre quem apoiar para o Governo.



Humberto e o Congresso

O senador Humberto Costa foi claro ao falar no evento: “estamos aqui não para falar de projetos pessoais, mas de um projeto coletivo para Pernambuco e para o Brasil. Nosso compromisso é melhorar a vida da população e sabemos da importância de Lula e de uma base aliada forte para garantir a governabilidade”. Edinho falou da necessidade de eleger Lula e Humberto e adiantou que, antes do encontro, recebera um telefonema do presidente que quis saber como estava o evento: “eu disse a ele que o PT de Pernambuco está unido e dará uma importante contribuição ao projeto do partido em 2026”.

Oposição na Alepe se reúne esta segunda-feira

O presidente estadual do PSB, Sileno Guedes, informou que no início da tarde desta segunda-feira a oposição se reunirá na Assembleia para discutir o andamento da CPI da Publicidade. Agora que a Justiça derrubou, por liminar, a decisão do PSDB e PRD – a do MDB deve sair hoje – tornando sem efeito as mudanças dos líderes dos três partidos e colocando no lugar deputados que trocaram o PSB pelas legendas citadas, não se sabe o que vai acontecer. Sileno, porém, foi claro, “decisão da justiça se cumpre”. A oposição deve recorrer tentando derrubar as liminares.

Pergunta que não quer calar

Até quando o PT vai se manter indefinido em relação à eleição de governador de Pernambuco?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com