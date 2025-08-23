Humberto Costa e Eduardo da Fonte têm lugar garantido para a disputa pelo Senado em 26

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Hoje, a não ser que o panorama atual se modifique, João Campos e Raquel Lyra, vão precisar escolher só mais um candidato ao Senado

Com oito pré-candidatos ao Senado é grande a incerteza no estado sobre, afinal, quais desses estarão com vaga assegurada nas chapas da governadora Raquel Lyra e do prefeito João Campos que têm o direito de apresentar apenas dois nomes cada um, já que são duas as vagas para senador em disputa.

Mas, nos meios políticos se dá como certo que pelo menos dois nomes já estariam prontos para montar o cavalo selado, como se fala nesse meio quando alguém está com todas as condições de assumir o posto de candidato: o atual senador Humberto Costa e o deputado federal Eduardo da Fonte.

Humberto pela força que tem Lula em Pernambuco e do mesmo já ter declarado que no estado seu foco vai estar no atual senador que buscará a reeleição. Eduardo da Fonte se credencia por possuir um núcleo forte de deputados federais, estaduais e prefeitos que agora se amplia com o fato dele ir assumir a presidência estadual da Federação União Progressista, que juntou o PP e o União Brasil.

Apesar das boas relações da governadora Raquel Lyra com o Governo Lula e com o PT pernambucano – a bancada petista na Assembleia tem votado alinhada com o Governo - o mais provável é que o PT e o PSB mantenham a aliança nacional levando Humberto a ocupar uma das vagas no palanque de João Campos.

Já Eduardo da Fonte tem vaga garantida na chapa da governadora. O PP é hoje o principal sustentáculo do Governo do Estado na Assembleia inclusive durante os embates com a oposição. Seus 8 deputados e mais dois agregados estão fechados com os governistas.

Hoje, a não ser que o panorama atual se modifique, João e Raquel vão precisar escolher só mais um candidato ao Senado. João tem na espera o ministro Sílvio Costa e o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Raquel teria o senador Fernando Dueire, o ex-senador Armando Monteiro, e, a depender das circunstâncias, Anderson Ferreira, do PL, ou Gilson Machado, do mesmo partido. O estresse só está começando.

Zema e Raquel

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que recentemente se lançou candidato a presidente, tem seu Governo aprovado por 55% da população, segundo a Quaest. Só 4% acima da governadora Raquel Lyra. Raquel, porém, tem um problema pela frente que Zema não tem: um adversário para 2026 que virou fenômeno midiático.

O seu desafio será conseguir elevar seu índice de intenções de voto a um patamar mais próximo ao índice de aprovação e ela tem agora 24%, só metade. Mesmo fenômeno vive o atual governador da Bahia. Tem índice de aprovação semelhante, mas um adversário que é apontado como favorito: o ex-prefeito ACM Neto.

O Poder

O portal O Poder analisou a pesquisa da Quaest sobre Raquel. E fala em “deslocamento gigantesco” entre sua aprovação e as intenções de voto. Fala que sua aprovação é suficiente para uma largada em uma disputa normal pelo Governo, sobretudo em se tratando de uma incumbente (pessoa que vai disputar uma reeleição no cargo).

E acrescenta “isso, se ela não tivesse um adversário que encanta a maioria do eleitorado em todas as regiões do estado”. Conclui que Raquel “tem feito pré-campanha em tempo integral principalmente no interior” e que resta saber se com as entregas “ vai dar tempo de alterar sua posição”.

Pergunta que não quer calar

Quando a linha de aprovação de Raquel vai casar com a de intenções de voto?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com