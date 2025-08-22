Decisão judicial recoloca PRD na base governista na Alepe
Base governista consegue travar avanço da oposição, que havia conquistado maioria na CPI da Publicidade após manobra envolvendo três deputados
Uma nova decisão judicial impôs mais uma derrota à oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Após a decisão que alterou a bancada do PSDB, foi a vez do PRD retornar à base governista, após decisão divulgada nesta sexta-feira (22). A ação foi movida pelo deputado Joãozinho Tenório, que agora retorna à liderança da bancada do PRD.
O juiz Sérgio Paulo Ribeiro da Silva, da 20ª Vara Cível, suspendeu a decisão da executiva estadual do partido, que havia colocado o deputado Júnior Matuto, recém-filiado à sigla, oriundo do PSB, como líder da bancada do PRD, retirando Joãozinho Tenório do posto. Matuto, posteriormente, foi indicado pelo partido para integrar a CPI da Publicidade, no que representaria mais uma cadeira para a oposição na Comissão.
De acordo com a decisão, o estatuto do partido foi descumprido, com a falta de notificação pessoal dos integrantes, que inclui Joãozinho Tenório, líder do PRD à época.
"A inobservância das exigências estabelecidas no art. 63 do Estatuto do partido, especialmente as que dizem respeito à publicidade, seja mediante a publicação de editais, seja mediante a notificação pessoal de todos os seus membros, por si só, já evidencia o risco de dano à pessoa do demandante que, no seu múnus público, se vê privado de exercer as prerrogativas que lhes são próprias do exercício da liderança da bancada, inclusive a indicação de membros para integrar comissões, tal como a chamada CPI da Publicidade", disse.
O juiz determinou multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento da ordem judicial. A Alepe também foi notificada para desconsiderar atos praticados por Júnior Matuto como líder do PRD.
Decisões judiciais travam manobra da oposição para CPI
Na última semana, a oposição na Alepe parecia ter dado xeque-mate na base governista, com a manobra encabeçada pelo PSB, que mandou os deputados Júnior Matuto, Diogo Moraes e Waldemar Borges para PRD, PSDB e MDB, respectivamente.
A manobra, que tinha como objetivo dar maioria à oposição na CPI, chegou a surtir efeito no primeiro momento. Diogo Moraes, por exemplo, não só havia sido alçado à liderança da bancada do PSDB, como também foi indicado pelo partido à CPI e acabou sendo escolhido presidente da Comissão.
Agora, a manobra agora se encontra travada por conta das decisões judiciais que já reverteram as situações de PSDB e PRD. A decisão que atendeu a deputada Débora Almeida (PSDB), por exemplo, resultou no cancelamento da primeira reunião da CPI da Publicidade, que aconteceria nesta sexta-feira.
O MDB também pode acabar sendo atendido por nova decisão judicial, após ação movida pelo deputado Jarbas Filho contra a direção do partido, pela manobra que o retirou da liderança e colocou em seu lugar o antigo pessebista Waldemar Borges, que havia acabado de chegar à sigla.