Bancada governista repudia fala de Júnior Matuto contra Raquel Lyra na Alepe; deputado se desculpou

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Matuto disse no microfone da Assembleia que Raquel Lyra estaria "fazendo merda" na contratação publicitária que é alvo de CPI aberta na semana passada

Clique aqui e escute a matéria

Deputados da base do governo repudiaram uma fala de baixo calão proferida pelo deputado Júnior Matuto (PSB) no microfone da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Na sessão plenária da última quarta-feira (13), o parlamentar afirmou que a governadora Raquel Lyra (PSD) estaria "fazendo merda" na contratação publicitária que é alvo de uma CPI aberta na Casa.

Junior Matuto proferiu a frase durante um aparte à fala da deputada Dani Portela (PSOL), autora da CPI que investiga a suposta contratação irregular de uma agência de publicidade por parte do governo do estado.

"O que eu quero dizer, eu costumo sempre... me desculpe presidente... vocês podem me ver de cócoras, mas cagando e fazendo merda, nunca. E agora nós acabamos de ver a governadora cagando e fazendo merda através da publicidade", falou Júnior Matuto.

Antes disso, o deputado já havia falado que deseja a chegada de 2026, ano eleitoral, "para Pernambuco se ver livre dessa mulher".

Dani Portela não aprovou a fala do deputado: "eu incorporo o aparte de vossa excelência, tirando a última declaração", disse a deputada na tribuna, tendo o microfone silenciado logo em seguida.

Neste momento, o presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), pediu que as palavras de baixo calão ditas por Júnior Matuto fossem retiradas dos registros feitos nas notas taquigráficas da Alepe.

Bancada governista repudiou a fala

No dia seguinte à declaração, 29 deputados e deputadas da bancada governista assinaram uma nota conjunta repudiando a fala de Júnior Matuto e declararam solidariedade à governadora Raquel Lyra.

"Não é a primeira vez que o referido parlamentar adota postura incompatível com o cargo, recorrendo a ataques que em nada contribuem para o debate democrático. É inadmissível que, no espaço em que a população pernambucana espera equilíbrio, responsabilidade e compromisso com o bem público, presenciemos manifestações marcadas pela falta de decoro e pelo desrespeito à instituição que representamos", diz o comunicado.

"A democracia se fortalece com diálogo e civilidade. Pernambuco merece representantes à altura de sua história e de seu povo", completa o texto.

A líder do governo na Assembleia, deputada Socorro Pimentel (União Brasil), também se manifestou individualmente contra a fala de Júnior Matuto e prometeu reportar o caso à Comissão de Ética da Casa.

"Levarei o caso para que as medidas cabíveis sejam adotadas, reafirmando que o Parlamento não pode ser palco para agressões e desrespeito, especialmente contra mulheres que exercem mandatos legítimos. Como mulher e representante do povo, solidarizo-me integralmente com a governadora Raquel Lyra", declarou a parlamentar.

Leia Também João Campos aproveita ausência de Raquel para se aproximar mais de Lula durante atos em Pernambuco

Matuto pediu desculpas



Na sessão plenária da quinta-feira (14), Matuto usou a tribuna da Alepe para pedir desculpas pela fala. "Ontem, no calor da emoção, mais uma vez eu me empolguei e, mais uma vez, aflorou o sentimento matuto de dizer aquilo que sente na maneira que sabe traduzir. Me excedi ontem. Quero humildemente me desculpar e me comprometer a me policiar", afirmou.

Pelas redes sociais, ele afirmou que "se indigna com certas coisas e quer falar logo o que pensa", mas reconheceu que o debate precisa acontecer com respeito.

"Reitero que minha intenção foi questionar o uso de recursos públicos em ações denunciadas como ataques a adversários políticos", completou o parlamentar.

Outra fala polêmica de Matuto



No mês de abril, Júnior Matuto virou polêmica ao dizer, no plenário da Alepe, que o presidente da Casa, Álvaro Porto, tem "o cunhão roxo e a pinta preta".



O "elogio" foi feito após Porto pautar um projeto de lei que acaba com a cláusula de barreira em concursos da área de segurança pública no estado.

"Aqui nós temos um presidente que tem um cunhão roxo e a pinta preta. Ele tem raça. Ele disse e a gente vai manter, que em toda plenária esse projeto vai entrar. E pode até não entrar, mas vocês vão saber quem é que está contra o povo pernambucano, quem é que está subserviente ao Palácio [do Campo] das Princesas", disse Júnior Matuto na época.