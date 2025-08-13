fechar
Política | Notícia

Lula diz que essa aposta que o governo dos EUA está fazendo pode não dar certo para eles

O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, diz que os EUA não querem negociar sobre a sobretaxa de 50%

Por Estadão Conteúdo Publicado em 13/08/2025 às 14:20
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que "essa aposta que o governo dos Estados Unidos está fazendo pode não dar certo para eles".

Ele também destaca que o Brasil está procurando alternativas "para que os EUA aprendam que democracia e respeito comercial e multilateralismo vale para nós e deve valer para eles".

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 13, no Palácio do Planalto, durante a cerimônia de assinatura da Medida Provisória do "Plano Brasil Soberano", com medidas para mitigar os impactos econômicos do "tarifaço".

Tentativa de negociação

Ele afirmou que o presidente da China, Xi Jinping, "assusta" os EUA porque tem balança comercial de US$ 160 bilhões com o Brasil.

E disse que "o Brasil, a gente vai continuar assustando muita gente" porque vai continuar melhorando sua produção.

Em relação ao diálogo com os EUA para tentar reverter a sobretaxa de 50%, Lula repetiu que "quem não quer negociar são eles, quem está com bravata são eles".

"Eu já falei com Índia, China, Rússia, vou falar com a França, com a Alemanha. Eu vou falar com todo mundo. Eles se dão conta do que está acontecendo no mundo e, junto aos Brics, nós vamos fazer uma teleconferência que está sendo articulada para a gente discutir, dentro dos Brics, o que podemos fazer para melhorar a nossa relação entre todos os países que foram acertados", disse Lula.

