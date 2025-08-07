Vídeo tem áudio manipulado com IA para inventar apoio de Luciano Hang a Lula em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresário desejou boa sorte ao presidente em vídeo de 2023, mas nunca declarou publicamente que votaria no petista em 2026; entenda

O empresário Luciano Hang, cofundador e proprietário da Havan, não declarou voto em Lula (PT) nas eleições de 2026, ao contrário do que sugere post publicado no TikTok.

Ele teve seu rosto e voz manipulados por inteligência artificial.

Embora a legenda do post traga o aviso “marcado pelo criador como gerado por IA”, o conteúdo foi enviado à verificação por um leitor, o que indica que há pessoas que podem ter acreditado na autenticidade do vídeo.

Na verdade, como verificado pelo Comprova, a imagem usada no post é verdadeira; o que foi manipulado foi o áudio.

Fazendo uma busca no perfil oficial de Hang no TikTok, a reportagem encontrou o vídeo usado na publicação verificada aqui.

Nele, Hang não menciona Lula ou as eleições de 2026 em nenhum momento.

Em um vídeo sobre a Havan chegando aos 40 anos, o empresário fala sobre qual seria o “segredo do sucesso” do seu negócio.

Por meio da comparação entre o vídeo original, publicado por Luciano Hang, e o material manipulado, é possível notar que os movimentos corporais do empresário são idênticos nos dois registros.

Isso indica o uso de deepfake, tecnologia que permite criar vídeos realistas em que pessoas parecem dizer ou fazer algo que nunca aconteceu. Como afirmado acima, a manipulação foi apenas no áudio.

Ao comparar o vídeo verificado e o publicado por Hang, é possível ver que são os mesmos; o desinformador usou imagens do conteúdo original e alterou a voz com uso de IA.

Nas imagens, os olhos, a expressão do rosto e a posição das mãos e da cabeça mantêm-se a mesma, mas a boca parece diferente em função do uso de IA para manipular a fala. Confira alguns detalhes:

Mãos juntas - Projeto Comprova Mãos abertas - Projeto Comprova Mão direita fechada no canto da imagem - Projeto Comprova Uma mão sobre a outra - Projeto Comprova Mãos entrelaçadas - Projeto Comprova

Ao buscar declarações do empresário sobre Lula no Google, os resultados mostram que, em janeiro de 2023, logo após Lula assumir como presidente, Hang publicou um vídeo torcendo pela nova gestão.

“Agora temos um presidente novo, temos um governo novo. Vamos torcer para o piloto, como eu sempre falo, fazer uma ótima viagem. Eu estou dentro do mesmo avião”, disse o empresário.

Antes disso, durante o período eleitoral, em 2022, Hang havia feito campanha para Jair Bolsonaro (PL), participando de eventos promovidos pelo ex-presidente.

O Comprova tentou contato com o empresário, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova?



A postagem foi criada por um perfil que possui 10,9 mil seguidores no TikTok.

A conta utiliza como foto de perfil a expressão “Breaking News” em caixa alta, acompanhada de uma sirene vermelha, o que sugere uma estética voltada à divulgação de conteúdos noticiosos.

A biografia da conta, no entanto, permanece sem descrição, e o vídeo investigado é o único conteúdo publicado até o momento desta verificação.

O vídeo atingiu 778,2 mil visualizações, o que indica alto alcance e potencial de viralização, mesmo sem histórico anterior de postagens.

Tentamos contato com o responsável pelo perfil para entender se é o autor original do conteúdo ou apenas um reprodutor, bem como para questionar suas fontes e intenções com a publicação, mas o perfil está bloqueado para receber mensagens.

Por que as pessoas podem ter acreditado?

A publicação utiliza táticas de persuasão como o uso de figura de autoridade, ao colocar Luciano Hang, empresário conhecido por seu posicionamento político, como suposto autor da fala, conferindo credibilidade ao conteúdo.

Há também apelo à emoção, especialmente à surpresa, ao apresentar uma suposta mudança radical de posicionamento político.

A frase “vou contar coisas que ninguém nunca teve coragem” sugere teoria da conspiração e instiga a curiosidade do público, incentivando o engajamento.

Além disso, o vídeo utiliza elementos visuais apelativos, como a imagem do presidente sorrindo com a frase “Lula 2026”, para reforçar a narrativa de apoio e gerar maior impacto visual.

Fontes que consultamos

Matérias jornalísticas envolvendo Luciano Hang, NotebookLM para transcrição do áudio.

Por que o Comprova investigou essa publicação?

O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento.

Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

A checagem foi publicada em 07 de julho de 2025 pelo Comprova — coalizão formada por 42 veículos de comunicação que verifica conteúdos virais.

A investigação foi conduzida pelo Jornal do Commercio e Folha de S. Paulo, e o conteúdo também passou por verificação de Estadão, NSC Comunicação e Grupo Sinos.



