Moraes 'não fez favor nenhum', diz Flávio Bolsonaro ao visitar pai em prisão domiciliar

Após Moraes liberar acesso de familiares, Ciro Nogueira visita Bolsonaro e líderes do PL e da Oposição também pedem autorização ao STF

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez na tarde desta quarta-feira (6), desde que a prisão domiciliar foi decretada. Ao sair da residência em Brasília, o senador criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que horas antes havia autorizado as visitas de familiares.

"O que ele [Moraes] tinha que ter feito desde o começo era revogar essa prisão", disse Flávio a jornalistas, afirmando que o ministro "não fez nenhum favor" ao liberar o acesso da família.

A visita só foi possível porque, na manhã desta quarta, Moraes emitiu um novo despacho autorizando que filhos, cunhadas e netos de Bolsonaro possam visitá-lo sem necessidade de comunicação prévia à Corte. A regra inicial, de segunda-feira, proibia a entrada de qualquer pessoa, exceto os advogados.

Visitas de aliados

A residência de Bolsonaro tem sido alvo de pedidos de visita de diversos políticos. O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), esteve com o ex-presidente na terça-feira (5), após receber uma autorização do STF.

Os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL, e Zucco (PL-RS), líder da oposição, também já protocolaram pedidos formais a Moraes para visitar Bolsonaro, alegando motivos "institucionais".

O motivo da prisão domiciliar

A prisão domiciliar de Bolsonaro foi decretada por Moraes na última segunda-feira (4), sob a justificativa de que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas anteriormente.

A decisão cita a violação da proibição de usar redes sociais de terceiros e, como fato novo, que "o réu Jair Messias Bolsonaro realizou ligação telefônica, por chamada de vídeo, com seu apoiador político e deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG)".

(Com informações do Estadão Conteúdo).