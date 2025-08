Conseplan entrega documento a Simone Tebet com recomendações para institucionalizar o planejamento de longo prazo no país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Material foi entregue à ministra do Planejamento e Orçamento e propõe medidas para garantir continuidade nas estratégias nacionais

O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento (Conseplan) entregou, na terça-feira (5), um documento com propostas voltadas à institucionalização do planejamento nacional de longo prazo.

O material foi apresentado à ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em reunião realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF).

Intitulado “Proposições para Institucionalização do Planejamento Nacional de Longo Prazo”, o documento reúne diagnósticos e recomendações para fortalecer a gestão estratégica no país.

A entrega faz parte do acordo de cooperação técnica firmado entre o Ministério do Planejamento e o Conseplan. O conteúdo completo do relatório está disponível clicando aqui.

Meta é tornar o planejamento uma política de Estado



Com 45 páginas, o texto defende que o planejamento de longo prazo precisa deixar de depender da vontade de governos temporários e passar a ser uma política de Estado, com respaldo em normas, estruturas, rotinas administrativas e mecanismos permanentes de gestão.

A proposta busca combater a descontinuidade histórica de planos estratégicos no Brasil, especialmente durante transições de governo, quando muitas iniciativas são abandonadas antes da conclusão.

Construção conjunta entre estados e União



O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho de Planejamento de Longo Prazo do Conseplan, criado em setembro de 2024 durante seminário em Nova Lima (MG).

O grupo reuniu técnicos de secretarias estaduais de todo o país, com consultoria da Macroplan e apoio de instituições como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o CAF e o Fonplata.

Durante a entrega, o presidente do Conseplan e secretário de Planejamento de Pernambuco, Fabrício Marques, destacou a importância do alinhamento entre os entes federativos.

“Vamos atingir o nosso objetivo de institucionalizar o planejamento nacional de longo prazo com a participação fundamental dos entes subnacionais, estados e municípios. Hoje 20 estados têm planos de longo prazo, mas com muitas fragilidades, sem uma metodologia estabelecida. O documento vai ao encontro dessa necessidade”, afirmou.

Entraves identificados e soluções propostas



Entre os principais desafios apontados no diagnóstico estão:

Fragilidade nos processos de transição de governo;

Falta de equipes técnicas permanentes;

Baixo envolvimento da sociedade e do setor produtivo;

Dificuldades de financiamento.

O documento também sugere medidas como:

Promoção da transparência ativa e disseminação de dados abertos sobre os planos;

Fortalecimento da cultura institucional de planejamento nos três níveis de governo;

Engajamento do Poder Legislativo na agenda de longo prazo.

