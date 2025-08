Brasil aciona OMC contra tarifaço dos EUA; mas o que pode a Organização pode fazer?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tensão comercial entre Brasil e Estados Unidos escalou com a entrada em vigor de uma tarifa de 50% imposta por Washington sobre produtos brasileiros, a mais alta já cobrada pelo governo estadunidense. Em resposta, o governo brasileiro formalizou um pedido de consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC), marcando uma posição clara em favor do multilateralismo e das regras de comércio internacional. Uma resolução publicada no Diário Oficial da União já permitiu que o Ministério das Relações Exteriores acionasse o mecanismo de solução de controvérsias da OMC.

O que é a Organização Mundial do Comércio (OMC)?



Criada em 1995, a OMC é uma instituição fundamental para a liberalização do comércio mundial. Sua origem remonta às negociações da chamada Rodada do Uruguai, que durou entre 1986 e 1994, e à tradição anterior do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT). Com um total de 164 países membros, a principal função da OMC é coordenar as negociações para a liberalização do comércio.



A atuação da organização é baseada em princípios que visam garantir condições justas de negociação entre diferentes nações, levando em consideração as diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e promovendo a transparência do processo. Entre esses princípios, destacam-se a não discriminação, a proibição de restrições quantitativas, a previsibilidade, a concorrência leal e o tratamento especial e diferenciado para os países em desenvolvimento. Os acordos negociados pela OMC são multilaterais, o que significa que valem para todos os países membros da organização e precisam ser aprovados por todas as nações que a compõem. A dificuldade de alcançar esse consenso tem levado a uma expansão dos acordos regionais e bilaterais.



Além de seu papel negociador, a OMC funciona como uma espécie de tribunal para as disputas no âmbito do comércio internacional. Seu Órgão de Solução de Controvérsias busca resolver conflitos entre os países membros quando há questionamentos sobre o cumprimento das regras de comércio mundial.



O conflito Brasil-EUA e o cenário da OMC



O acionamento da OMC pelo Brasil no caso da sobretaxa americana é um passo significativo, embora o cenário para uma resolução seja desafiador. A avaliação na OMC é de que o processo será longo e sem garantia de sucesso. A própria organização tem tido sua atuação "esvaziada" em meio às atuais guerras comerciais, especialmente as existentes entre Estados Unidos e China.



Nesse contexto de enfraquecimento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva costuma defender o fortalecimento da entidade para que ela possa voltar a ter condições de mediar divergências entre países. A decisão do governo brasileiro de recorrer ao organismo, mesmo diante das incertezas, reafirma sua posição a favor do multilateralismo.

*Texto gerado com auxílio de IA a partir de conteúdo autoral da Rádio Jornal com edição de jornalista profissional