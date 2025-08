Ocupação de bolsonaristas no Senado faz sessão solene do Congresso mudar de local

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com informações do G1*

A ocupação de parlamentares da oposição no plenário principal do Senado Federal impediu, nesta quarta-feira (6), a realização da sessão de abertura de uma cúpula sobre mudanças climáticas com parlamentares da América Latina e do Caribe.

O evento, organizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) da Organização das Nações Unidas (ONU), teria os trabalhos abertos com uma sessão solene do Congresso Nacional, que tradicionalmente ocorre no plenário. Por conta disso, a solenidade precisou ser transferida para um auditório localizado no complexo da Casa.

Em uma fala inicial aos diplomatas do Chile, Dinamarca, Haiti, Palestina, Rússia, senador Jaques Wagner (PT-BA), que abreu a sessão, agradeceu à equipe técnica do Senado por adequar o espaço.

"Quero, por uma questão de justiça, parabenizar toda a equipe do Senado brasileiro, a equipe técnica, porque nós tivemos que fazer uma mudança do local de evento e, muito rapidamente, eles adequaram todo esse espaço para que a gente pudesse ter sucesso nessa reunião", declarou o senador.

Bolsonaristas ocupam os plenários

Os plenários da Câmara e do Senado foram ocupados ao longo dessa terça (5) por parlamentares de oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Deputados e senadores aliados a Bolsonaro estão se revezado para ocupar as cadeiras das mesas em que são conduzidas as sessões das Casas.

Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), chegaram a cancelar sessões marcadas para terça. Eles também anunciaram a convocação de reuniões com lideranças partidárias das Casas para tentar desmobilizar as ocupações.

Segundo a oposição, os trabalhos e pautas no congresso ficarão travadas até que fossem discutidos "caminhos para a pacificação". Os parlamentares também apresentaram uma lista batizada como "pacote de paz". O conjunto contempla:

defesa da aprovação do perdão a condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023;

fim do foro privilegiado;

e o impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

