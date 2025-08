Raquel Lyra e João Campos recebem ministros e governadores no Recife para debater infraestrutura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Seminário inédito do think tank Esfera Brasil no Nordeste, que acontece neste sábado (9), trará Simone Tebet e Silvio Costa Filho à capital

A governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), serão os anfitriões de um debate de alto nível sobre infraestrutura, que reunirá ministros de Estado e governadores do Nordeste na capital pernambucana neste sábado (9).

O encontro, batizado de "Esfera Infra", é o primeiro seminário promovido no Nordeste pelo think tank Esfera Brasil e tem como objetivo discutir soluções para os gargalos do setor no país.

Raquel Lyra e João Campos participarão dos painéis ao lado de uma forte delegação de Brasília, que inclui a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e o ministro de Portos e Aeroportos, o pernambucano Silvio Costa Filho (Republicanos), além dos ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e das Cidades, Jader Filho (MDB).

O debate terá um forte componente regional, com a presença confirmada dos governadores Rafael Fonteles (Piauí) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), que se juntarão à governadora de Pernambuco nas discussões.

A escolha do Recife para sediar o primeiro evento da Esfera Brasil na região reforça o papel estratégico de Pernambuco na pauta nacional de desenvolvimento. O seminário contará ainda com a participação do presidente da Caixa, Carlos Vieira, uma diretora do BNDES e do presidente do Complexo de Suape, Armando Bisneto, entre outras lideranças do setor produtivo.

Durante o encontro, que acontece das 9h às 13h no Recife Expo Center, também será divulgado um estudo sobre o setor aéreo no Brasil.

