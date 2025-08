'Nordeste está acima de qualquer disputa', diz Danilo Cabral sobre cargo na Sudene

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sob pressão de lideranças políticas do Ceará para substituí-lo, atual superintendente da Sudene se pronunciou neste domingo (3) sobre o caso

Em meio à pressão de lideranças políticas do Ceará para substituí-lo do comando da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Danilo Cabral se pronunciou pela primeira vez sobre o caso neste domingo (3). Em vídeo, publicado nas redes sociais, ele manteve um tom político e declarou que a região "Nordeste está acima de qualquer disputa".

"Tenho recebido incontáveis mensagens de apoio, de solidariedade, de reconhecimento ao nosso trabalho à frente da Sudene. A nossa palavra aqui é de profunda e sincera gratidão. Dizer obrigado a tantas vozes que aqui vieram para manifestar a defesa de um projeto coletivo, que coloca o Nordeste no centro do debate dos interesses nacionais", disse trecho do vídeo.

"A Sudene voltou a ser protagonista, voltou a ter diálogo, voltou a ser percebida pelas pessoas como um instrumento de transformação do Nordeste, ajudando o governo federal no seu papel de indutor do desenvolvimento regional. A luta por Pernambuco e pelo Nordeste está acima de qualquer disputa", afirmou.

O pernambucano reforçou o agradecimento ao apoio que diz ter recebido nos últimos dias. "Este gesto só ratifica em nós a convicção de que estamos no caminho certo. Tenho a certeza de uma coisa: qualquer que seja o caminho, seguiremos juntos."

Danilo está no comando da Sudene desde junho de 2023. O cargo dele teria sido pedido pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há ainda o apoio do ministro da Casa Civil, Rui Costa, pela mudança.

A motivação da troca de liderança na Sudene seria a atuação de Danilo em defesa do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina, contrariando os interesses do Ceará, que busca garantir os recursos atuais apenas para o seu trecho da obra.