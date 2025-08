Saída de Danilo Cabral da Sudene pode comprometer ramal estadual da Transnordestina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tida como patinho feio da administração pública no Nordeste, desde que perdeu poderes e acabou sendo menosprezada pelos governadores, a Sudene virou motivo de cobiça dos cearenses depois que virou sócia da Ferrovia Transnordestina, cujo primeiro trecho se encontra perto da conclusão e vai beneficiar o Porto de Pecém, no Ceará e não o de Suape, em Pernambuco, como constava no projeto original. Há 15 dias, em visita do presidente Lula ao Ceará, o governador cearense Elmano de Freitas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa e o empresário Benjamin Steinbruch, parceiro privado da ferrovia, solicitaram ao presidente a demissão do atual superintendente da Sudene, o pernambucano Danilo Cabral, substituindo-o por um cearense, a ser designado.

Lula teria concordado com a proposta mantida em segredo até que esta semana o assunto veio à tona. Como a indicação de Danilo fora feita pelo PT de Pernambuco, com aval dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão – o PT estadual não teve direito a ministério e recebeu a Sudene, duas diretorias do Banco do Nordeste e a Codevasf estadual, a título de compensação – Humberto procurou o Palácio do Planalto e foi informado da reivindicação dos cearenses mas ficou sabendo, segundo apurou este blog, que o padrinho da mudança é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, natural da Bahia e a pessoa mais influente do Palácio do Planalto.

O professor Maurício Pina, da UFPE, uma das maiores autoridades regionais na área de mobilidade, incluindo as ferrovias, diz que se Danilo for substituído “ o ramal Salgueiro/Suape que garante a permanência de Pernambuco no traçado da ferrovia, ficará ameaçado”. Para ele, o pedido para afastá-lo do cargo é uma demonstração de que os cearenses não desejam que o ramal pernambucano saia do papel. “Danilo está trabalhando dia e noite por isso e na semana passada estive em uma das audiências públicas que ele está realizando no estado em torno do assunto”. Segundo ele, se a Transnordestina não chegar a Suape, Pernambuco terá sérios problemas no futuro pois ficará com um porto sem ramal ferroviário quando Pecém vai contar com 2.500 quilômetros de ferrovia.

Humberto reage

O PT de Pernambuco não se deu por vencido até agora, mas nos bastidores todos reconhecem que vai ser difícil manter Danilo, a não ser que o estado de Pernambuco entre na briga. Esta sexta começaram as reações. Em nota conjunta, a Federação das Indústrias, o Grupo Atitude, o Conselho Regional de Engenharia e a Universidade Federal de Pernambuco reivindicaram a permanência de Danilo na Sudene, dando testemunho do seu trabalho em prol do Nordeste à frente da instituição e de sua capacidade de diálogo. Os deputados federais Augusto Coutinho e Carlos Veras, líderes da bancada pernambucana na Câmara Federal, fizeram o mesmo e até o senador Humberto Costa manifestou em nota sua preocupação, afirmando que trabalha junto à ministra Gleisi Hoffmann e outras autoridades do Governo nesse sentido.

Benefício para o Ceará

Em nota divulgada também esta sexta a favor da permanência de Danilo Cabral na Sudene, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Álvaro Porto, que disse falar em nome de todos os deputados estaduais, põe por terra a informação que tem circulado de que Danilo não estaria sensibilizado com a necessidade de liberação de recursos para o ramal cearense da Transnordestina. Segundo sua nota, o atual superintendente liberou depois que assumiu o cargo R$1,8 bilhões para a obra cearense e assegurou outros R$3,6 bilhões.

Pergunta que não quer calar

Se Danilo Cabral sair da Sudene, o PT de Pernambuco vai conseguir indicar um pernambucano para substituí-lo?

