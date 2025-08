'Lula pode falar comigo a qualquer momento', diz Trump sobre crise das tarifas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apesar de sinalizar uma possível conversa sobre a crise das tarifas, presidente americano voltou a criticar o tratamento do Brasil a Jair Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

Em uma aparente mudança de tom na crise diplomática e comercial com o Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou nesta sexta-feira (1º) que está aberto a uma conversa direta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Ele pode falar comigo a qualquer momento", afirmou o líder republicano sobre Lula. "Vamos ver o que acontece com o Brasil. Eu amo as pessoas de lá", acrescentou.

A declaração representa uma reviravolta no cenário, já que, nos últimos dias, o próprio Lula e seus ministros vinham reclamando publicamente que as tentativas de diálogo com o governo americano não estavam sendo correspondidas.

Apesar da porta aberta para a negociação, Trump manteve o componente político da crise na mesa. Na mesma fala, ele voltou a criticar o Brasil pelo que considera um tratamento inadequado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, principal justificativa que o americano tem usado para a ameaça de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.

Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% sobre produtos brasileiros