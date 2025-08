João Campos aciona Alckmin para tentar isentar uva e manga do Vale do São Francisco de tarifas dos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Prefeito do Recife diz que 90% das frutas exportadas saem da região e que a taxa de 50% de Trump tem "impacto significativo" no preço e no emprego

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), falou nesta sexta-feira (1º) que acionou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para tentar incluir a manga e a uva produzidas no Vale do São Francisco na lista de itens isentos do "tarifaço" de 50% imposto pelos Estados Unidos.

Em uma publicação no Instagram, o prefeito explicou a articulação, que busca proteger um dos setores mais importantes da economia de Pernambuco.

"A taxação da manga e da uva pelo governo dos Estados Unidos pode prejudicar a renda de muitas famílias e negócios no Vale do São Francisco", escreveu o prefeito. Ele informou que, antes de falar com o vice-presidente, conversou com o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, para aprofundar o conhecimento sobre a situação na região.

O peso do Sertão na balança

Na conversa com Alckmin, João Campos dimensionou o impacto da medida. "A gente sabe que 90% da uva e da manga do Brasil, que são exportadas, são produzidas no Vale do São Francisco. Quase 30% da produção que é exportada vai para os Estados Unidos e tem tido um impacto significativo no preço, principalmente na manga", detalhou.

Ainda segundo o prefeito, Geraldo Alckmin, que coordena a resposta do governo federal à crise, "tem dado toda a atenção e dado prioridade" ao pleito e se comprometeu a reforçar o pedido junto ao governo americano.

A tentativa é de incluir as frutas na lista de mais de 700 produtos que a equipe de Alckmin já conseguiu isentar da sobretaxa anunciada por Donald Trump. "Vamos juntos trabalhar pela proteção destes empregos e renda perante uma decisão injustificável", concluiu João Campos.