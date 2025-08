Datafolha: 55% dos brasileiros aprovam tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A maioria da população brasileira aprova as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais. É o que aponta uma pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (1º).

De acordo com o levantamento, 55% dos brasileiros concordam (44% totalmente e 11% em parte) com as restrições impostas a Bolsonaro. Por outro lado, 41% discordam das medidas (32% totalmente e 9% em parte).

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 130 municípios nos dias 29 e 30 de julho.

Risco de fuga e recortes sociais

O Datafolha também questionou os entrevistados sobre a possibilidade de o ex-presidente tentar fugir do país. O resultado foi idêntico: 55% acreditam que Jair Bolsonaro tinha a intenção de sair do Brasil, enquanto 36% disseram o contrário.

A aprovação às medidas do STF é mais acentuada entre os brasileiros com menor escolaridade (59%) e entre aqueles que ganham até dois salários mínimos (57%). Na classe média, o índice de aprovação cai para 44%.

Contexto das medidas

As restrições contra Bolsonaro foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 18 de julho, após uma operação da Polícia Federal. A justificativa do STF para a imposição da tornozeleira e das outras medidas foi a de que o ex-presidente estaria atuando para dificultar e obstruir o julgamento do processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

