Aplicação da Lei Magnitsky com Moraes junto a centenas de exceções na taxação exibe visão de Trump sobre limites do poder de seu governo

Trump mistura defesa de Bolsonaro em documentos oficiais, com blogueiro condenado no Brasil e alinhamento com família bolsonaro em meio a negócios

O presidente Donald Trump elegeu o ministro Alexandre de Moraes à condição de inimigo público do Governo americano. O acusa de ter “abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos, proteger aliados corruptos e reprimir dissidências”.



O governo americano anunciou, nesta quarta-feira(30) a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator da ação dos eventos de 8 de janeiro.



Quase 700



Curiosamente, noutro documento, o mesmo Trump - após manter o mesmo discurso político equivocado - apresenta no Anexo II a Tabela Tarifária Harmonizada dos Estados Unidos, que é um alívio importante para as empresas brasileiras pela quantidade (694) de exceções. Embora itens importantes como café, carnes, frutas frescas (manga) e etanol não tenham sido contempladas neste primeiro momento.



E como as taxações para os produtos que ficaram de fora da lista não vão ser aplicadas a partir desta sexta-feira (1º), mas a partir do próximo dia 6 de agosto abre-se, de fato, a possibilidade de negociação de inclusão de mais alguns itens.

Porta de saída



Pode-se dizer que a carga com a qual o governo americano decidiu punir comercialmente o Brasil foi menor do que esperávamos, embora só tenha atingido 41% do total. E o fato de existir uma lista com centenas de itens ajuda a concentrar a pressão para uma negociação pontual. Entretanto, do ponto de vista das sanções comerciais, efetivamente, o que veio foi menor do que se esperava.



Mas o problema está na visão do governo americano sobre o país. Ficou claro que Donald Trump decidiu punir o ministro Alexandre de Moraes e assumir a defesa de Jair Bolsonaro publicamente. Ainda que isso seja um ataque frontal ao Brasil e suas instituições.



Donald Trump abre punição contra Moraes e Governop Brasileiro. - Divulgação

I love Bolsonaro



E o nível de defesa de Trump a Jair Bolsonaro é tamanho que chegou a colocar num texto da Casa Branca uma referência ao blogueiro Paulo Figueiredo, “um residente dos EUA, por discursos que ele fez em solo americano.” Para Paulo Figueiredo ser citado num texto assinado pelo presidente dos Estados Unidos deve ser a glória. Especialmente por sua irrelevância para a democracia brasileira.



O texto distribuído pela Casa Branca vai entrar para a história como um dos documentos mais controversos já publicados. O presidente Trump afirma estar “defendendo empresas americanas da extorsão, protegendo cidadãos americanos da perseguição política, salvaguardando a liberdade de expressão americana da censura e salvando a economia americana de ficar sujeita aos decretos arbitrários de um juiz estrangeiro tirânico”.

Defesa da América?



E que está “colocando a América em primeiro lugar" ao impor essas tarifas para lidar com “as ações imprudentes do Governo do Brasil, o Presidente Trump está protegendo a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos”



São termos exagerados. Mas Trump escreveu isso na primeira pessoa afirmando que “pela autoridade que me foi conferida como Presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América” e que julga ser seu maior dever “proteger a segurança nacional, a política externa e a economia deste país”. Ameaça a segurança nacional? Ameaça à política externa e à economia dos Estados Unidos?



Supervisor geral



Ele também confunde as coisas ao dizer que o “juiz Moraes está atualmente supervisionando o processo criminal movido pelo Governo do Brasil contra um residente dos Estados Unidos por discurso que ele fez em solo americano”.



E Donald Trump ainda escreveu: O tratamento dado pelo Governo do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro também contribui para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil.



Alinhamento



O presidente americano concluiu seu entendimento afirmando que “autoridades brasileiras também estão perseguindo o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro". Para ele, o Governo do Brasil acusou Bolsonaro injustamente de múltiplos crimes relacionados ao segundo turno de sua eleição em 2022, e “o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu equivocadamente que Bolsonaro deve ser julgado por essas acusações criminais injustificadas.”



Mistura de assuntos



O problema dessa mistura de interferência política com os interesses econômicos é a revelação de que o governo americano “comprou” a versão da família Bolsonaro no embate contra Alexandre Moraes contra o governo brasileiro. Embora na hora de tratar de assuntos econômicos seja mais pragmático.



O que chama a atenção é como, num texto oficial, o governo americano usa termos como “proteger a segurança nacional, a política externa e a economia do país” para defender Jair Bolsonaro.



Posição firme



E esse é o ponto que precisa ser analisado. Como um país como os Estados Unidos eleva a importância de um personagem como o ex-presidente a ponto de definir tarifas de 50% e colocar em dúvida as instituições brasileiras?



O embate político escalou para um nível que obriga o Brasil a se posicionar com firmeza, buscar apoio internacional e mostrar o enorme equívoco do governo americano ao nivelar um juiz da Suprema Corte Brasileira a personagens considerados como a escória da humanidade.



Talvez o absurdo da posição do governo americano em relação ao Brasil ajude a expor o risco para as democracias ao redor do mundo. Mesmo que a prioridade na busca de algum acordo comercial domine as negociações. Lembrando que o que aconteceu com o Brasil pode ser o padrão de Donald Trump para o resto do mundo.

Brasileiro resiste a colocar o seu nome como fiador de amigo e parentes. - Divulgação

Amigo é dinheiro



Uma nova pesquisa da Serasa mostra que 57,5% dos brasileiros acham que dinheiro e amizade não se misturam e que o dinheiro pode ser um fator de atrito ou até mesmo de ruptura. Segundo o levantamento, 67% dos brasileiros que já compraram algo por influência de amigos. Que 82% dos brasileiros já emprestaram dinheiro a um amigo que ao menos 4 em cada 10 brasileiros já ajudaram um amigo a limpar o nome.



Inadimplência



A taxa de inadimplência de aluguel no Brasil registrou sua terceira alta consecutiva e a maior taxa dos últimos 12 meses, fechando em 3,59%, em junho. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica, principal plataforma de soluções tecnológicas e financeiras para o mercado condominial e imobiliário no país. O índice foi criado para apoiar imobiliárias em decisões estratégicas, índice analisa dados anônimos de mais de 900 mil clientes.



Predios da Rio Ave empresa que está completando 57 anos neste dia 1 de agosto. - Divulgação

Rio Ave 57

Fundada pelo empresário português Alberto Ferreira da Costa no dia 1º de agosto de 1967, a Construtora Rio Ave celebra nesta sexta-feira, 57 anos de atuação no mercado imobiliário com um histórico marcante no desenvolvimento urbano de Pernambuco.

O bairro de Boa Viagem foi o principal palco de sua trajetória nas últimas décadas, mas a empresa vive novo momento de expansão, com obras em andamento no Paiva, Praia dos Carneiros, nos bairros de Parnamirim e Poço da Panela e na Ilha do Leite onde implantou um novo padrão de edifícios empresariais alguns deles ícones da moderna arquitetura do Recife.



Raquel Cabral



No próximo dia 28 de agosto, a partir das 16h, a ativista Rachel Câmara Cabral estará na Jornada Bett Nordeste 2025 numa plenária dedicada ao eixo temático Jornada Convivência 4 C’s da Jornada - Convivência, Consciência, Cuidado e Criação. Ela vai falar sobre o tema Cabe todo mundo no mundo.



Iquine IClub



A Tintas Iquine recebeu reconhecimento da Fundação Brasileira de Marketing (FBM) pelo programa Iquine IClub, plataforma de relacionamento, troca de conhecimentos e aprendizagem voltada para pintores. Foi vencedor do Marketing Strategy Matcon 2025, na categoria de case de sucesso.



Produtividade e IA



Hoje (31) no Restaurante Frege, no Recife Antigo tem o encontro promovido pela ASSESPRO PE/PB em parceria com o Softex Pernambuco com empresas e lideranças do setor de tecnologia para ouvir a palestra do professor Cleber Zanchettin, do CIn-UFPE sobre “Aumento de Produtividade no Desenvolvimento de Software utilizando I.A.”



Sommelier de Cervejas terá curso promovido pelo Senac Pernambuco. - Anderson Martins

Sommelier de Cervejas



O Senac Pernambuco em parceria com o Instituto Ceres abriu inscrições para o curso de Sommelier de Cervejas, que será realizado em setembro no Mascate Restaurante-Escola do Senac.



A formação é voltada para quem deseja atuar profissionalmente no setor e o curso terá 100 horas de aulas teóricas e práticas com o objetivo desenvolver competências para atuação em cervejarias, bares, lojas especializadas, distribuidoras e restaurantes.



Os alunos serão capacitados para realizar harmonizações, identificar perfis sensoriais de cervejas, ministrarem treinamentos de equipe, gerenciar estoques, participar da criação de novos produtos e muito mais.



LAM da Moura



A LAM uma empresa do Grupo Moura especializada em soluções logísticas de alta performance participa da Multimodal Nordeste 2025 de 5 a 7 de agosto, no Recife Expo Center mostrando suas soluções de transporte rodoviário de contêineres, granéis sólidos e líquidos, produtos perigosos e carga geral, além de armazenagem e operações portuárias voltadas à cabotagem, exportação e importação.



Com sede na zona Industrial de Suape, um dos maiores hubs logísticos do Brasil, a LAM é responsável pelo transporte das baterias novas produzidas no complexo fabril de Belo Jardim (PE) até Suape, a LAM atua como elo logístico essencial para a exportação e cabotagem dos produtos.



CINR na Ademi



Nesta quinta-feira (31), às 12h30, no auditório da Ademi-PE, representantes do Comitê Imobiliário Notarial e de Registros (CINR) se reúnem com o objetivo de discutir, junto aos associados da entidade, tema estratégico para o futuro das cidades e do setor imobiliário: "Condomínio de Lotes e Supercondomínios: Instrumento de Desenvolvimento Urbanístico e Imobiliário".



Guilherme Oliveira



Empresários do segmento automotivo estiveram reunidos nesta quarta-feira (3) no evento Sales Experience promovido pelo do Shopping do Automóvel e ouviram o consultor Guilherme Oliveira que falou sobre “gestão, economia e principalmente como agir neste cenário extremamente desafiador". Sua máquina de vendas em meio à crise” a convite do empresário Paulo Guedes.