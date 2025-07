Pré-candidatos da direita garantem união para derrotar Lula no 2º turno em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Enquanto que a esquerda já tem o seu candidato definido visando às eleições de 2026 - o presidente Lula vai disputar a reeleição -, a direita ainda não entrou em consenso sobre quem será o seu representante na disputa presidencial. Apesar de restar pouco mais de um ano para eleição, muitos nomes seguem no páreo para encabeçar à candidatura da ala mais conservadora: Tarcísio de Freitas (Republicanos - governador de São Paulo), Ratinho Júnior (PSD - governador do Paraná), Ronaldo Caiado (União Brasil - governador de Goiás) e Romeu Zema (Novo - governador de Minas Gerais) aparecem como os principais candidatos de oposição. Apesar da indefinição, todos os pré-candidatos da direita têm algo em comum: confrontar a candidatura de Lula.

Durante participação, na plenária 'O Brasil que se constrói nos estados', realizada na Expert XP 2025, em São Paulo, Tarcísio, Ratinho e Caiado anunciaram que, no que depender deles, a direita estará unida em um possível segundo turno contra Lula, independente do candidato que estiver na disputa.

Apontado como o principal nome para fazer oposição ao presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, garantiu que não haverá racha entre os postulantes à presidência de direita. "Temos um projeto nacional que está acima de todas as vaidades. Então, eu prego sim a união da direita e, com sabedoria, no momento certo, definir a melhor estratégia, porque temos a obrigação de mudar o Brasil. Se engana quem pensa que uma liderança como o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar de fora desse processo, seja na condição que for, porque ele vai participar desse processo. Se engana quem pensa que vai haver um grande racha na direita. Eu garanto que não vai, porque essa turma vai estar unida para transformar esse país", enfatizou Tarcísio.

União da direita no segundo turno

Ao que tudo indica, os partidos de direita (União Brasil, Republicanos e PSD) não devem abrir mão de lançar seus candidatos à presidência da República. Porém, no segundo turno, a expectativa é que a direita se junte em torno do candidato do grupo político que avançar.

"No aspecto ideológico, nós (da direita) temos bons quadros para a disputa eleitoral, duro é se não tivéssemos essas boas opções. Com relação ao candidato da direita é preciso entender uma coisa: existe um processo partidário onde os partidos precisam, obviamente, eleger os seus representantes através de deputados, senadores... E é natural, talvez no primeiro momento, que cada partido busque ter o seu candidato... Não só para deputado, senador e governador, mas também para a presidência. E isso é bom. O debate entre os candidatos do mesmo espectro fortalece a nossa democracia e fortalece a política. O mais importante é que é um processo que provavelmente é de dois turnos. Então, aquele que tiver a oportunidade de ir para o seu segundo turno, eu não tenho dúvida que vai ter a competência de juntar todo esse time da direita para poder apresentar um novo projeto para o Brasil. Isso é o mais importante", destacou o governador do Paraná, Ratinho Júnior.

O governador de Goiás deixou claro que apontar apenas um nome para representar a direita, nesse momento, é beneficiar o presidente Lula. "Eu sei que, às vezes, existe a ansiedade de querer achar que vai ter uma convergência de um único nome no primeiro turno para representar a direita. Eu tenho que reconhecer que a única liderança do Brasil que conseguiu essa mobilização foi o Bolsonaro. Quando você solta o nome de um candidato só para o primeiro turno, você dá para a máquina do PT uma capacidade destrutiva muito grande, vocês não têm noção. Pois nessa situação eles têm de destruir um único candidato usando toda a máquina do governo. No entanto, quando você tem três pré-candidatos, como temos aqui hoje, eles não têm como atingir a todos nós e, com isso, um vai chegar no segundo turno... E quem não chegar, todos vão estar juntos para apoiar a candidatura de quem avançou e mostrar que a direita brasileira vai sair vitoriosa. Essa é a realidade", indicou Ronaldo Caiado.

