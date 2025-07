Trump diz que Brasil 'não tem sido bom' para os EUA e prevê anúncio de tarifas até esta quinta (10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 9, que o Brasil não tem sido bom para seu país e que deverá anunciar novas tarifas sobre produtos brasileiros entre esta quarta e quinta-feira, 10.

"O Brasil não tem sido bom para nós", disse Trump em entrevista à imprensa durante um almoço multilateral com líderes africanos na Casa Branca.

Trump saiu em defesa de Jair Bolsonaro

Na noite da última terça-feira (08), ele voltou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação em sua rede social Truth Social, o americano classificou novamente as investigações contra Bolsonaro como "caça às bruxas" e pediu que ele seja deixado em paz.

A ação marcou a segunda vez em dois dias que Trump saiu em defesa do ex-presidente brasileiro.

"Deixem o Grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!", escreveu.

A mensagem citou a primeira publicação de Trump em defesa de Bolsonaro, publicada na segunda-feira (07).

Na ocasião, Trump escreveu que as ações judiciais contra Bolsonaro são ataques políticos e que o Brasil está fazendo algo "terrível" contra o ex-presidente.

Na segunda-feira (07), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil é um "país soberano" que não aceita "interferência ou tutela de quem quer que seja".

No dia seguinte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou que existe um "grau de incerteza" nas declarações do presidente dos Estados Unidos sobre elevação de tarifas que precisa ser avaliada ao longo do tempo.

Haddad reforçou que o Brasil está focado em promover um trabalho técnico junto ao governo norte-americano.

Donald Trump segue com tarifas comerciais

Nesta quarta, Trump disse que mais cartas sobre tarifas serão enviadas a parceiros comerciais.

O presidente norte-americano repetiu que tem uma boa relação com o presidente da China, Xi Jinping, e que o país está pagando muitas tarifas para os EUA.

Mais cedo, Trump anunciou uma alíquota tarifária de 30% sobre o Sri Lanka.

Foi o sétimo país a receber a carta sobre tarifas apenas nesta quarta. O republicano anunciou tarifas para Argélia, Filipinas, Líbia, Iraque, Moldávia e Brunei.

Outros 14 países, dentre eles o Japão e a Coreia do Sul, também já foram notificados com as alíquotas desde o início da semana.

