PSB responde João Paulo por críticas a João Campos: "Dor de cotovelo e vaidade vencida"

Presidente do PSB em Pernambuco, deputado estadual Sileno Guedes rebateu críticas do colega de Alepe João Paulo (PT) a João Campos (PSB)

Após as críticas do deputado estadual e ex-prefeito João Paulo (PT) ao prefeito do Recife João Campos (PSB), o deputado estadual e presidente do PSB em Pernambuco, Sileno Guedes, rebateu o petista, em nota divulgada na noite desta sexta-feira (20), apontando "dor de cotovelo" e "vaidade vencida" do petista.

Mais cedo, João Paulo, em entrevista ao videocast Cena Política, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), afirmou que João Campos "não ama a cidade e nem o povo", criticando em especial a atuação do gestor em áreas de morro do Recife.

"Eu não acho que ele (João Campos) ame a cidade e nem o povo, é um sentimento que eu tenho, posso estar totalmente equivocado. Porque eu não vejo isso através das ações, principalmente nas áreas mais de periferias", disse João Paulo.

Em resposta, Sileno Guedes saiu em defesa do prefeito do Recife, afirmando que João Paulo tem uma "grande dor de cotovelo e vaidade vencida" e apontou "desconhecimento" do petista sobre ações de João Campos na prefeitura da capital pernambucana.

"O problema de João Paulo é uma grande “dor de cotovelo” e vaidade vencida. Ao dizer que falta ao prefeito João Campos amor pelo povo e pelo Recife, o deputado demonstra, no mínimo, desconhecimento sobre fatos que descredibilizam suas declarações", enfatizou.

Sileno também apontou "sinais controversos" de João Paulo, em alusão ao alinhamento do petista com a governadora Raquel Lyra (PSD), citando, em especial, a votação favorável ao projeto que elevou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em 2023. De acordo com Sileno, João Paulo "ignorou os efeitos perversos" da medida.

"Quem tem emitido sinais controversos é o próprio João Paulo. Em nome de um alinhamento com a atual governadora, votou a favor da elevação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2023, o que levou Pernambuco a ter o maior aumento do tributo no país"

"Na ocasião, o deputado ignorou os efeitos perversos dessa medida, sobretudo para os mais pobres, que viram seu poder de compra ainda mais corroído por uma gestão que dá com uma mão e tira com a outra", acrescentou.

Líder do PSB na Alepe e linha de frente da bancada oposicionista na Casa, Sileno estendeu as críticas à governadora Raquel Lyra.

"Falta de amor devem estar sentindo os 700 alunos com sonhos ameaçados pela incapacidade gerencial do atual governo em fazer a licitação do programa Ganhe o Mundo. Descaso vivem as mães com filhos na fila por um leito de UTI enquanto o Governo do Estado fecha a estrutura do Hospital Correia Picanço sem concluir a ampliação do Hospital Barão de Lucena", criticou.

Sileno também enfatizou que João Paulo "ruge como um leão" contra João Campos e "ronrona como um gatinho manhoso" para Raquel Lyra.

"Rugir como um leão contra o prefeito do Recife e ronronar como um gatinho manhoso para receber afagos da governadora de Pernambuco é uma escolha do deputado. Seria algo mais honesto, porém, se não recorresse a dois pesos e duas medidas", criticou.

Veja, na íntegra a entrevista do deputado estadual João Paulo ao videocast CENA POLÍTICA, do SJCC:

João Paulo vê falta de coragem política em João Campos para dialogar com Raquel Lyra

Na entrevista, o petista afirmou que falta "coragem política" para resolver problemas como o transporte coletivo. João Paulo destacou que a "ausência de diálogo" entre João e Raquel se dá por "objetivo eleitoral".

João Paulo apontou que o diálogo passou a ser ainda mais dificultado no momento em que João teria começado a se lançar como candidato ao Governo do Estado, ainda que o pessebista não tenha declarado publicamente uma candidatura.

"Na medida em que ele se lançou candidato, isso dificultou o diálogo, com toda a certeza. Antes da reeleição dele, inclusive, acho uma precipitação, um erro político, é o que eu acho, agora cada um faz a sua análise. Porque aí você já colocou uma ameaça. Mas acho que quem tem uma visão republicana, não pode colocar o interesse eleitoral acima dos interesses da cidade", disse.

"Como é que em uma cidade como Recife, o prefeito não dialoga com a governadora?", questionou.

João Paulo também criticou relação entre PT e PSB em Pernambuco e no Recife: "submissão"

Na entrevista, além das críticas a João Campos, João Paulo também criticou a relação entre PT e PSB em Pernambuco e no Recife, apontando "submissão" e "dependência". Para o ex-prefeito, existe "desconfiança" com a relação atual.

João Paulo classificou como "extremamente humilhante" a posição em que o partido foi colocada para apoiar a reeleição de João Campos em 2024. À época, o partido chegou a indicar Mozart Sales para a vice na chapa com o PSB. Ao final, o prefeito optou por Victor Marques (PCdoB), citado por João Paulo como "barriga de aluguel" de João Campos.

"Você pode sentar com PSB, PSDB, qualquer que seja a política de aliança, mas em uma correlação de forças, onde você está de cabeça erguida, você vai negociar de parceiro para parceiro. Mas o que foi feito com o PT aqui, na eleição passada, foi uma coisa extremamente humilhante. Você fazer uma disputa interna para estar na vice que o prefeito nem quer, nem falou", criticou.

Confira, na íntegra, a nota do presidente estadual do PSB, Sileno Guedes

"NOTA EM RESPOSTA A DECLARAÇÕES DO DEPUTADO JOÃO PAULO

O problema de João Paulo é uma grande “dor de cotovelo” e vaidade vencida. Ao dizer que falta ao prefeito João Campos amor pelo povo e pelo Recife, o deputado demonstra, no mínimo, desconhecimento sobre fatos que descredibilizam suas declarações. Na atual gestão, a capital pernambucana recebeu o maior investimento em áreas de morro de sua história – uma média de três ações por dia – e atingiu a marca de 70% de seu orçamento voltado às periferias. A cada dia, João Campos supera seus próprios recordes. A Ação Inverno 2025, por exemplo, tem aportes de R$ 322,9 milhões, o triplo do valor aplicado em 2021, primeiro ano de governo.

Quem tem emitido sinais controversos é o próprio João Paulo. Em nome de um alinhamento com a atual governadora, votou a favor da elevação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 2023, o que levou Pernambuco a ter o maior aumento do tributo no país. Na ocasião, o deputado ignorou os efeitos perversos dessa medida, sobretudo para os mais pobres, que viram seu poder de compra ainda mais corroído por uma gestão que dá com uma mão e tira com a outra.

A mesma adesão pouco crítica às pautas do governo se repetiu na discussão sobre as faixas salariais dos policiais militares, em 2024. Também não vimos declarações tão duras do deputado sobre o desmonte praticado pelo Governo Raquel Lyra contra programas fundamentais para a população mais pobre, como o Mãe Coruja, o 13º do Bolsa Família e a CNH Popular.

Falta de amor devem estar sentindo os 700 alunos com sonhos ameaçados pela incapacidade gerencial do atual governo em fazer a licitação do programa Ganhe o Mundo. Descaso vivem as mães com filhos na fila por um leito de UTI enquanto o Governo do Estado fecha a estrutura do Hospital Correia Picanço sem concluir a ampliação do Hospital Barão de Lucena.

Rugir como um leão contra o prefeito do Recife e ronronar como um gatinho manhoso para receber afagos da governadora de Pernambuco é uma escolha do deputado. Seria algo mais honesto, porém, se não recorresse a dois pesos e duas medidas.

No Recife, a população deu seu recado em 2024, garantindo ao prefeito João Campos a maior proporção de votos da história da cidade. Em Pernambuco, as pessoas também vêm se expressando e têm feito a governadora oscilar entre o primeiro e o segundo lugares entre as mais desaprovadas do país. Pelo visto, o povo ao qual João Paulo se refere não é o mesmo que vivencia as conquistas e desafios do dia a dia e sabe diferenciar quem realmente tem compromisso com as causas populares.

Sileno Guedes

Deputado estadual

Líder do PSB na Assembleia Legislativa de Pernambuco

Presidente do PSB de Pernambuco"

