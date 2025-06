Marcha para Jesus reúne Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes, André Mendonça e Jorge Messias; Lula não compareceu

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trio elétrico da 33ª edição da Marcha para Jesus, nesta quinta-feira (19), contou com a presença de autoridades como Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador do Estado, e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

A caminhada religiosa é organizada por Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo. Embora coordenado por uma agremiação pentecostal, a organização da Marcha afirma que o evento é aberto a todas as denominações cristãs.

A concentração ocorreu às 10h na Avenida Tiradentes, na altura da Rua dos Bandeirantes, na região da Estação da Luz. Durante o dia, os fiéis seguiram o percurso no sentido da Praça da Força Expedicionária Brasileira, em Santana, zona norte da capital paulista. O trajeto foi de cerca de 3,5 quilômetros.

Além de apresentações de música gospel, Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, Gilberto Kassab, dirigente do PSD, Rodrigo Manga (Republicanos), prefeito de Sorocaba, Jorge Messias, advogado-geral da União (AGU), também compareceram.

Completando 50 anos nesta quinta-feira, Tarcísio de Freitas foi um dos mais festejados pela multidão. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é evangélico, esteve no evento representando o governo federal na caminhada.

Ausência de Lula

Pelo terceiro ano seguido, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi convidado para o evento, mas não compareceu. Em mensagem endereçada ao Apóstolo Estevam Hernandes e Bispa Sônia, líderes da Marcha para Jesus, Lula lamentou não ter conseguido comparecer ao evento devido a compromissos de governo, mas disse que estava sendo representado pelo ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Lula destacou a atuação do casal como "verdadeiros pastores do seu povo".

"Desde que sancionei, com muito orgulho, a lei que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus, em 2009, vejo com esperança como essa celebração cresceu e se tornou um símbolo de unidade, paz e compromisso com os valores cristãos: a compaixão, a misericórdia, o respeito às diferenças e o amor ao próximo", disse Lula em nota nesta quinta-feira. "Ver o tamanho que essa celebração ganhou ao longo dos anos me faz lembrar de Davi, no propósito de unir o seu povo e colocar a adoração a Deus no centro da vida pessoal e da nação", acrescentou.

De acordo com o presidente, a marcha é muito mais do que um evento. Segundo ele, tornou-se um "ato extraordinário de fé coletiva, uma caminhada de oração, de louvor e de compromisso com um Brasil mais humano, mais justo e mais solidário". Lula destacou ainda, a força e a generosidade do povo brasileiro, "um povo de fé, que não desiste", e afirmou que é isso que inspira o governo a colocar a família brasileira no centro das decisões, "cuidando de quem mais precisa".

O mandatário reafirmou o compromisso do seu governo com a liberdade religiosa e com o respeito à diversidade de crenças, afirmando que a pluralidade religiosa é uma das maiores riquezas da nossa democracia. "Nosso governo tem promovido o diálogo inter-religioso, respeitado as diferentes crenças, e valorizado o papel das igrejas na construção de um Brasil mais justo e solidário", disse Lula.