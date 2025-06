Justiça Eleitoral cassa mandato e torna inelegível o prefeito de Pesqueira, Cacique Marcos Xukuru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com a sentença, divulgada nesta quinta-feira (19), foi identificado abuso de poder político e econômico durante a campanha; Cabe recurso

A Justiça Eleitoral de Pernambuco julgou parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou o mandato do prefeito de Pesqueira, Marcos Luidson de Araujo, conhecido como Cacique Marcos Xukuru (Republicanos), e da vice-prefeita Cilene Martins de Lima.

De acordo com a sentença do juiz Rodrigo Flávio Alves de Oliveira, da 55ª Vara Eleitoral, divulgada nesta quinta-feira (19), foi identificado abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2024.

A decisão também declarou inelegível o ex-prefeito Sebastião Leite da Silva Neto, conhecido como Bal de Mimoso, antecessor do Cacique Marcos Xukuru. Marcos e Sebastião foram declarados inelegíveis por oito anos.

De acordo com a decisão, foi identificado uso da máquina pública em favor da campanha de Marcos, tendo o candidato prometido a eleitores a realização de obra de pavimentação, que foi iniciada na véspera da eleição e abandonada logo após o pleito. Com isso, a Justiça Eleitoral entendeu que houve quebra da igualdade entre os candidatos e comprometimento da legitimidade do pleito.

"No caso dos autos, a utilização da estrutura administrativa municipal para executar obra prometida em campanha, iniciada na véspera da eleição e abandonada logo após o pleito, configura inequívoco abuso de poder político, com gravidade suficiente para comprometer a normalidade e legitimidade das eleições", diz trecho da decisão.

O autor da ação, Delegado Rossine, candidato derrotado nas eleições de 2024 em Pesqueira, também foi punido pela Justiça Eleitoral. Em outro processo, Rossine foi considerado inelegível por oito anos, acusado de ter montado uma rede de desinformação e de uso indevido dos meios de comunicação. Assim como a ação contra Marcos, também cabe recurso.

Nas redes sociais, Rossine celebrou a sentença contra Marcos e apontou surpresa com a decisão que o tornou inelegível.

Prefeito afirma que continuará trabalho em Pesqueira e confia que situação será revertida

Em nota divulgada nas redes sociais, Marcos afirmou que "não houve nenhuma irregularidade" e que tem "confiança de que a situação será revertida nas instâncias superiores". O prefeito afirmou que recebeu a notícia com "serenidade" e que continuará seu trabalho à frente do município.

"Essa decisão não é definitiva, pois ainda cabe recurso e tenho confiança que a situação será revertida nas instâncias superiores. Casos semelhantes já foram corrigidos pelo TRE, como no caso de Taquaritinga do Norte, e estou certo que o mesmo acontecerá no nosso caso", disse Marcos, em nota.

Confira a nota na íntegra abaixo:

"Diante da decisão em primeira instância da Justiça Eleitoral sobre a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), quero dizer que recebo essa notícia com serenidade.

Continuo como prefeito de Pesqueira, trabalhando diariamente por nossa cidade.

Essa decisão não é definitiva, pois ainda cabe recurso e tenho confiança que a situação será revertida nas instâncias superiores. Casos semelhantes já foram corrigidos pelo TRE, como no caso de Taquaritinga do Norte, e estou certo que o mesmo acontecerá no nosso caso.

Nosso mandato foi conquistado com o apoio de mais de 19 mil pesqueirenses. O respeito à vontade popular é o que nos motiva a seguir em frente, com o compromisso de continuar trabalhando com seriedade, responsabilidade e com a cabeça erguida. Da nossa parte, não houve nenhum abuso, não houve nenhuma irregularidade. Houve, sim, muito trabalho e muita luta.

Seguimos firmes, com a cabeça erguida e o coração em paz, porque sei que estou do lado certo: o lado do povo de Pesqueira.

Cacique Marcos

Prefeito de Pesqueira"

