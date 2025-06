Políticos brasileiros deixam Israel em meio a tensão com Irã e desembarcam em Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A comitiva de autoridades brasileiras que estava em Israel durante o agravamento do conflito com o Irã desembarcou na manhã desta quarta-feira (18) no Aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. O grupo deixou o território israelense após o início dos ataques aéreos entre os dois países no último fim de semana.

Ao todo, 12 políticos e representantes de instituições participaram do deslocamento, que foi realizado em um voo fretado com escalas na Espanha e em Cabo Verde.

Estavam na comitiva as seguintes autoridades:

Álvaro Damião (União Brasil), prefeito de Belo Horizonte (MG);

Cícero Lucena (PP), prefeito de João Pessoa (PB);

Johnny Maycon (PL), prefeito de Nova Friburgo (RJ);

Welberth Porto (Cidadania), prefeito de Macaé (RJ);

Cláudia da Silva (Avante), vice-prefeita de Goiânia (GO)

Janete Aparecida (Avante), vice-prefeita de Divinópolis (MG)

Flávio Guimarães (PSD), vereador do Rio de Janeiro (RJ)

Márcio Lobato, secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

Gilson Chagas, secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

Francisco Vagner, secretário de Planejamento de Natal (RN)

Davi de Matos, chefe executivo do Civitas (Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro)

Francisco Nélio, tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Grupo precisou de dois dias para deixar Israel

A saída de Israel ocorreu na segunda-feira (16), após negociações com apoio do senador Carlos Viana (Podemos-MG), do Ministério das Relações Exteriores e da embaixada de Israel em Brasília. O grupo deixou o país de ônibus em direção à Jordânia e, de lá, seguiu por via terrestre para a Arábia Saudita. Na cidade de Tabuk, embarcou em um avião fretado com paradas em Mallorca, na Espanha, e na Ilha do Sal, em Cabo Verde. O voo da Ilha do Sal para o Brasil durou cerca de três horas.

O deslocamento foi organizado após três dias de espaço aéreo fechado em Israel. Embora a Força Aérea Brasileira tenha se colocado à disposição para auxiliar no retorno, o prefeito Cícero Lucena optou por fretar uma aeronave particular. A logística foi coordenada por seu filho, o deputado federal Mersinho Lucena (PP-PB), que também organizou o trajeto terrestre entre Jordânia e Arábia Saudita.

Durante a estadia em Israel, os políticos participavam de eventos relacionados a gestão pública. O secretário de Planejamento de Natal, Francisco Vagner, relatou que foi convidado pelo governo israelense para conhecer tecnologias nas áreas de segurança, educação e cidades inteligentes.

Em meio ao conflito, os integrantes da comitiva precisaram se abrigar em bunkers após os primeiros ataques. A chegada ao Brasil foi marcada por alívio e comemoração.

“Depois de 51 horas de itinerário, pousamos em solo brasileiro”, escreveu o prefeito de Macaé, Welberth Porto.

Já o prefeito Johnny Maycon publicou vídeo do desembarque com aplausos da comitiva e declarou ter vivido dias de "angústia profunda e incertezas".

Segundo grupo de autoridades e políticos aguarda oferta de voos na Jordânia para voltar ao Brasil

O último grupo de autoridades e políticos brasileiros que estava em Israel quando o país iniciou os ataques contra o Irã, no dia 12 de junho, conseguiu cruzar a fronteira com a Jordânia nesta quarta-feira. O Itamaraty confirmou que a comitiva de 27 pessoas se deslocou por via terrestre.

Os políticos viajaram por terra até Amã, capital da Jordânia, onde o espaço aéreo está aberto. Lá, as autoridades vão embarcar em voos comerciais para retornarem ao Brasil. Alguns membros da comitiva precisarão pernoitar em Amã a depender da oferta de voos no aeroporto da capital jordaniana nos próximos dias.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, toda a operação de evacuação do grupo foi custeada por Israel e teve auxílio da diplomacia da Jordânia.

"A operação foi viabilizada a partir de estreita coordenação mantida pessoalmente pelo Ministro das Relações Exteriores junto a seu homólogo jordaniano ao longo do último fim de semana. As Embaixadas do Brasil em Amã e em Tel Aviv têm prestado apoio ao grupo e acompanhado de perto seus deslocamentos", diz o Itamaraty em nota.

As autoridades brasileiras viajaram a convite do governo israelense para um evento de segurança pública no país. As comitivas precisaram se abrigar em bunkers devido aos ataques israelenses contra o Irã. A ação militar começou na noite de 12 de junho (horário do Brasil), e continuou na sexta-feira, 13.

O Itamaraty afirmou ainda que segue acompanhando a situação dos demais brasileiros que ainda estão em Israel e reforçou alerta para evitar viagens ao país.

"A Embaixada do Brasil em Israel mantém, desde outubro de 2023, alerta consular que desaconselha toda viagem não essencial àquele país e recomenda, desde então, que os brasileiros e brasileiras que se encontravam em Israel considerassem deixar o país. Naquele mês, um total de 1.413 brasileiros foi evacuado de Israel em aeronaves da Força Aérea Brasileira."

