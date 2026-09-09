Greve da Caixa começa em Pernambuco nesta quinta; funcionários do BB decidem próximos passos
Greve da Caixa começa nesta quinta (10) por tempo indeterminado; funcionários do Banco do Brasil fazem assembleia para definir os próximos passos
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Os empregados da Caixa Econômica Federal iniciam, nesta quinta-feira (10), uma greve por tempo indeterminado em todo o país. Em Pernambuco, a mobilização é organizada pelo Sindicato dos Bancários de Pernambuco.
Segundo a entidade, a paralisação ocorre após a categoria rejeitar a proposta apresentada durante as negociações da Campanha Nacional dos Bancários. Entre as principais reivindicações está a manutenção e o fortalecimento do Saúde Caixa.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Fabiano Moura, afirmou que a greve é uma resposta à condução das negociações pela Caixa e pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban).
Já os funcionários do Banco do Brasil ainda vão decidir os próximos passos da campanha. Uma Assembleia Geral Extraordinária será realizada nesta quinta-feira (10), em formato virtual, após a categoria rejeitar a proposta apresentada pelo banco e pedir a retomada das negociações.
Antes da votação, haverá uma plenária de esclarecimento, às 18h. A votação será aberta às 19h pelo sistema VotaBem e ficará disponível até as 12h da sexta-feira (11).
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Entre os pontos apresentados pelo Banco do Brasil estão um reconhecimento financeiro de R$ 3 mil para funcionários que se enquadrem nas regras definidas pelo banco, mudanças na contribuição patronal para a Cassi, ampliação da licença-paternidade de 20 para 35 dias e reajuste no auxílio para filhos com deficiência.
A proposta também prevê mudanças relacionadas à carreira, PLR, atendimento a pessoas com deficiência, ações afirmativas e enfrentamento ao endividamento dos funcionários.
De acordo com o sindicato, a decisão sobre uma eventual paralisação no Banco do Brasil será tomada após a assembleia desta quinta-feira.