Mercado do Cordeiro recebe manutenção, mas problema com pombos segue sem solução

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Prefeitura iniciou reparos no telhado e drenagem após cobrança na Câmara, mas feirantes relatam convivência diária com aves na área de alimentos

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A Prefeitura do Recife iniciou intervenções de manutenção no Mercado do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, após cobranças realizadas na Câmara Municipal sobre infiltrações e precariedade estrutural.

Contudo, embora os reparos no telhado e na drenagem estejam em andamento, a gestão municipal não apresentou uma solução definitiva para a proliferação de pombos, que continuam expondo comerciantes e frequentadores a riscos sanitários no setor de alimentos e na praça de refeições.

Presença de aves apresentam risco aos comerciantes

A convivência com as aves e o mau cheiro gerado pelo acúmulo de resíduos permanecem como gargalos para quem trabalha no local. De acordo com os feirantes, os pombos circulam livremente sobre os produtos expostos e nas áreas onde os clientes se alimentam.

"Os pombos incomodam até quando a gente está debulhando feijão, que eles querem comer os feijões de todo jeito. Fica sobrevoando a praça de alimentação também. A gente não encontrou um meio ainda de expulsar esses pombos daqui", afirma José Carlos do Nascimento, comerciante no mercado há cerca de cinco anos.

O trabalhador relata ainda que, apesar de a coleta ser realizada diariamente pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), o volume de lixo descartado por moradores do entorno e feirantes sobrecarrega o ponto de descarte do mercado, provocando forte odor.

Orientações e conduta de usuários

Em nota, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) informou que os pombos são animais silvestres protegidos por lei e que a atuação do órgão se restringe a ações educativas e orientações de rotina transmitidas por agentes de saúde ambiental.

As medidas recomendadas pelo município para mitigar a presença das aves incluem:

Não deixar restos de alimentos expostos em áreas abertas;

Manter os recipientes de lixo devidamente fechados;

Não alimentar as aves no perímetro do mercado;

Instalação de telas de proteção por parte dos próprios permissionários para impedir o pouso nos telhados.

Obras no telhado e na drenagem seguem até outubro

As intervenções físicas no equipamento público foram iniciadas após o vereador Eduardo Moura (Novo) apresentar um requerimento na Câmara do Recife, alertando para vazamentos e rachaduras na praça de alimentação.

Em resposta, a Autarquia de Mercados e Feiras (Conviva) inseriu o espaço na "Operação Mercado no Grau", com cronograma de serviços previsto até o final de outubro. As ações em execução contemplam:

Correção de pontos de infiltração e vedação do telhado;

Desobstrução e manutenção das canaletas de drenagem do piso;

Pintura das áreas interna e externa;

Requalificação do depósito de lixo e reforma do passeio do entorno;

Revisão geral do sistema elétrico.

O Mercado do Cordeiro permanece funcionando normalmente durante o período de obras.