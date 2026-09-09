Mercado do Cordeiro recebe manutenção, mas problema com pombos segue sem solução
Prefeitura iniciou reparos no telhado e drenagem após cobrança na Câmara, mas feirantes relatam convivência diária com aves na área de alimentos
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Prefeitura do Recife iniciou intervenções de manutenção no Mercado do Cordeiro, na Zona Oeste da capital, após cobranças realizadas na Câmara Municipal sobre infiltrações e precariedade estrutural.
Contudo, embora os reparos no telhado e na drenagem estejam em andamento, a gestão municipal não apresentou uma solução definitiva para a proliferação de pombos, que continuam expondo comerciantes e frequentadores a riscos sanitários no setor de alimentos e na praça de refeições.
Presença de aves apresentam risco aos comerciantes
A convivência com as aves e o mau cheiro gerado pelo acúmulo de resíduos permanecem como gargalos para quem trabalha no local. De acordo com os feirantes, os pombos circulam livremente sobre os produtos expostos e nas áreas onde os clientes se alimentam.
"Os pombos incomodam até quando a gente está debulhando feijão, que eles querem comer os feijões de todo jeito. Fica sobrevoando a praça de alimentação também. A gente não encontrou um meio ainda de expulsar esses pombos daqui", afirma José Carlos do Nascimento, comerciante no mercado há cerca de cinco anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O trabalhador relata ainda que, apesar de a coleta ser realizada diariamente pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), o volume de lixo descartado por moradores do entorno e feirantes sobrecarrega o ponto de descarte do mercado, provocando forte odor.
Orientações e conduta de usuários
Em nota, o Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) informou que os pombos são animais silvestres protegidos por lei e que a atuação do órgão se restringe a ações educativas e orientações de rotina transmitidas por agentes de saúde ambiental.
As medidas recomendadas pelo município para mitigar a presença das aves incluem:
- Não deixar restos de alimentos expostos em áreas abertas;
- Manter os recipientes de lixo devidamente fechados;
- Não alimentar as aves no perímetro do mercado;
- Instalação de telas de proteção por parte dos próprios permissionários para impedir o pouso nos telhados.
Obras no telhado e na drenagem seguem até outubro
As intervenções físicas no equipamento público foram iniciadas após o vereador Eduardo Moura (Novo) apresentar um requerimento na Câmara do Recife, alertando para vazamentos e rachaduras na praça de alimentação.
Em resposta, a Autarquia de Mercados e Feiras (Conviva) inseriu o espaço na "Operação Mercado no Grau", com cronograma de serviços previsto até o final de outubro. As ações em execução contemplam:
- Correção de pontos de infiltração e vedação do telhado;
- Desobstrução e manutenção das canaletas de drenagem do piso;
- Pintura das áreas interna e externa;
- Requalificação do depósito de lixo e reforma do passeio do entorno;
- Revisão geral do sistema elétrico.
O Mercado do Cordeiro permanece funcionando normalmente durante o período de obras.