Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (05 a 07/12)
Sexta começa abafada no estado e o fim de semana deve seguir quente, com pouca chuva e maré favorável para banho em vários horários
A sexta-feira (5) amanhece com tempo quente e alta umidade no litoral, enquanto o interior volta a registrar ar mais seco durante a tarde, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fim de semana deve manter o ritmo de calor em Pernambuco.
Temperaturas para hoje
De acordo com o Inmet, Recife marca entre 25 e 31 graus, com 80 a 95% de umidade no início do dia. Em Carpina, a variação fica entre 23 e 34 graus.
Caruaru deve registrar mínima de 19 e máxima de 33 graus, com ar mais seco à tarde. Vitória de Santo Antão oscila de 23 a 30 graus.
No Sertão, Petrolina vai de 21 a 36 graus, enquanto Serra Talhada pode chegar aos 38 graus, mantendo apenas cerca de 20% de umidade.
Tendência de chuva
A Apac indica um sábado de tempo estável em todas as regiões, sem expectativa de chuva. No domingo, a chance de precipitação aumenta um pouco no Sertão, mas ainda de forma fraca e isolada.
Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul e Agreste continuam com tendência de tempo seco.
Tábua da maré e melhores horários para banho
A maré permanece variando entre picos mais altos ao amanhecer e no fim da tarde. Para quem pretende ir à praia no fim de semana, os melhores períodos para banho são:
Sábado (06/12)
- Maré baixa: 10h47 – 0.29 m
- Maré baixa novamente: 23h19 – 0.12
Melhores horários serão das 9h às 11h30 e após 22h30, quando a maré está mais baixa e o mar tende a ficar mais calmo.
Domingo (07/12)
- Maré baixa: 11h32 – 0.38 m
- Maré baixa novamente: 00h10 – 0.22 m
Horários recomendados entre 10h e 12h, e a partir das 23h, quando a maré volta a recuar.
