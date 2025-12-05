Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (05 a 07/12)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sexta começa abafada no estado e o fim de semana deve seguir quente, com pouca chuva e maré favorável para banho em vários horários

Clique aqui e escute a matéria

A sexta-feira (5) amanhece com tempo quente e alta umidade no litoral, enquanto o interior volta a registrar ar mais seco durante a tarde, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O fim de semana deve manter o ritmo de calor em Pernambuco.

Putin vai à Índia para preservar parceria estratégica que irrita governo Trump

Economia brasileira cresce 0,1% no terceiro trimestre Leia Também

Temperaturas para hoje

De acordo com o Inmet, Recife marca entre 25 e 31 graus, com 80 a 95% de umidade no início do dia. Em Carpina, a variação fica entre 23 e 34 graus.

Caruaru deve registrar mínima de 19 e máxima de 33 graus, com ar mais seco à tarde. Vitória de Santo Antão oscila de 23 a 30 graus.

No Sertão, Petrolina vai de 21 a 36 graus, enquanto Serra Talhada pode chegar aos 38 graus, mantendo apenas cerca de 20% de umidade.

Tendência de chuva

A Apac indica um sábado de tempo estável em todas as regiões, sem expectativa de chuva. No domingo, a chance de precipitação aumenta um pouco no Sertão, mas ainda de forma fraca e isolada.

Mata Norte, Região Metropolitana, Mata Sul e Agreste continuam com tendência de tempo seco.

Tábua da maré e melhores horários para banho

A maré permanece variando entre picos mais altos ao amanhecer e no fim da tarde. Para quem pretende ir à praia no fim de semana, os melhores períodos para banho são:

Sábado (06/12)

Maré baixa: 10h47 – 0.29 m



Maré baixa novamente: 23h19 – 0.12

Melhores horários serão das 9h às 11h30 e após 22h30, quando a maré está mais baixa e o mar tende a ficar mais calmo.

Domingo (07/12)

Maré baixa: 11h32 – 0.38 m



Maré baixa novamente: 00h10 – 0.22 m

Horários recomendados entre 10h e 12h, e a partir das 23h, quando a maré volta a recuar.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />