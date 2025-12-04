Putin vai à Índia para preservar parceria estratégica que irrita governo Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A relação entre Índia e EUA vive um momento crítico, após Trump impor tarifas de 50% a produtos indianos em resposta às compras de petróleo russo

O presidente russo, Vladimir Putin, iniciou na quinta-feira (4) uma visita de alto nível à Índia para tentar preservar uma parceria considerada vital por Moscou, mas que tem despertado a ira do governo Trump. Durante a cúpula de dois dias com o primeiro-ministro Narendra Modi, Putin deve oferecer "petróleo barato" e armamentos para reforçar laços históricos.

A viagem ocorre após a longa reunião entre autoridades russas e os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner fracassar em produzir um acordo sobre a guerra na Ucrânia. Mesmo sem avanços, diplomatas afirmam que Moscou busca evitar novas pressões de Washington.

A relação entre Índia e EUA vive um momento crítico, após Trump impor tarifas de 50% a produtos indianos em resposta às compras de petróleo russo. Antes da guerra, apenas 2% do petróleo importado pela Índia vinha da Rússia. Hoje, representa cerca de um terço. Temendo sanções americanas às estatais Rosneft e Lukoil, Nova Délhi deve cortar importações para 1 milhão de barris por dia, segundo a Kpler.

Analistas avaliam que a Índia continuará adquirindo petróleo russo por vias não sancionadas. "Líderes políticos não querem parecer que estão cedendo às sanções dos EUA", escreveu Sumit Ritolia, da Kpler.

Trump também se queixa da cooperação militar entre Índia e Rússia. O Kremlin sinalizou que caças e sistemas de defesa antiaérea estarão em discussão, mas autoridades indianas minimizam chances de novos acordos.

Apesar das incertezas, a relação bilateral vive um momento de retomada, afirma Aleksei Zakharov, do think tank indiano Observer Research Foundation. A visita de Modi a Moscou em 2024 marcou uma inflexão, e Nova Délhi voltou a classificar o vínculo com Moscou como um de seus mais confiáveis. "A trajetória é ascendente", disse.