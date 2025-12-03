Confira o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na segunda-feira (08) é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal na cidade do Recife. Confira os serviços que vão funcionar

Nesta segunda-feira (08) é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, em Recife a data é feriado municipal, assim como em outras regiões do Norte e Nordeste. Por conta do feriado, alguns serviços terão o funcionamento alterado, confira o que abre e o que fecha na capital pernambucana.

Serviços de saúde

A USF+ Morro da Conceição vai funcionar das 7h às 1h do sábado (06), já na véspera e no dia do feriado o esquema será de 24h. Serão oferecidos serviços de: atendimento emergencial e primeiros socorros, aferição de pressão arterial, glicose e temperatura.

Além disso, o Samu estará com uma Unidade de Suporte Básico (USB) dando apoio para casos de emergência na USF+ Morro da Conceição.

Na segunda-feira (08), o Hospital da Mulher do Recife, no Curado, funciona para casos de partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos estará realizando atendimento multiprofissional.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) vai atender emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, ele pode ser acionado das 8h às 17h, pelo Whatsapp (81) 3355-7712.

Os Centros de vacinação dos shoppings RioMar, Recife e Boa Vista estarão abertos de acordo com o horário de funcionamento dos locais.

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências, com atendimentos das 7h às 13h.

Algumas policlínicas funcionarão 24h no feriadão, são elas:

Policlínica Agamenon Magalhães (Afogados)

Policlínica Amaury Coutinho (Campina do Barreto)

Policlínica e maternidade Professor Barros Lima (Casa Amarela)

Policlínica e maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados)

Policlínica e maternidade Professor Arnaldo Marques (Ibura)



Hospital pediátrico Maria Cravo Gama (Areias)



Hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira)

Turismo e lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife fica disponível das 7h às 16h, no domingo (07), e o Corredor Recife de Esporte e Lazer será montado no sábado (06), das 4h às 7h30.

O acesso ao Parque das Esculturas Francisco Brennand estará fechado no feriado, dia 8, porém funcionará normalmente no sábado e domingo, das 9h às 18h. O Jardim Botânico do Recife também estará fechado na segunda, mas funciona normalmente durante o fim de semana, das 9h às 15h.

Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Na segunda (08), alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) funcionarão em horário especial, porém os serviços essenciais seguem operando normalmente, são eles:

Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio

Centro Popinho

Abrigo Noturno Irmã Dulce

Casas de Acolhimento

Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS)

Outros serviços estarão fechados e não funcionam durante o feriado:

Centro Arrecifes da Cidadania

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN)

Cozinha Comunitária do Gurupé

Banco de Alimentos do Recife

sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura)

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)

Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS)

Central do Cadastro Único

Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros POP)

Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP)

O Espaço de Proteção permanece em funcionamento até às 18h, na Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima (Av. Norte, 5400, Casa Amarela).

Outros serviços

Alguns serviços não funcionarão durante a segunda-feira, são eles: o edifício-sede da Prefeitura do Recife, atividades ligadas à Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura, as unidades da Academia Recife, o Procon, a Procuradoria da Fazenda Municipal, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas de Empreendedorismo.

As feiras livres e os mercados públicos funcionam apenas das 6h às 13h. Já as praças de alimentação seguem funcionando normalmente após esse horário.

A maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados, com as seguintes exceções, que funcionarão com horários específicos:

Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.



