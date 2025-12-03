fechar
Pernambuco | Notícia

Confira o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora da Conceição

Na segunda-feira (08) é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, feriado municipal na cidade do Recife. Confira os serviços que vão funcionar

Por Anaís Coelho Publicado em 03/12/2025 às 16:17
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição
Restauração da imagem de Nossa Senhora da Conceição - JAILTON JR./JC IMAGEM

Nesta segunda-feira (08) é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição, em Recife a data é feriado municipal, assim como em outras regiões do Norte e Nordeste. Por conta do feriado, alguns serviços terão o funcionamento alterado, confira o que abre e o que fecha na capital pernambucana.

Serviços de saúde

A USF+ Morro da Conceição vai funcionar das 7h às 1h do sábado (06), já na véspera e no dia do feriado o esquema será de 24h. Serão oferecidos serviços de: atendimento emergencial e primeiros socorros, aferição de pressão arterial, glicose e temperatura.

Além disso, o Samu estará com uma Unidade de Suporte Básico (USB) dando apoio para casos de emergência na USF+ Morro da Conceição.

Na segunda-feira (08), o Hospital da Mulher do Recife, no Curado, funciona para casos de partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos estará realizando atendimento multiprofissional.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) vai atender emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, ele pode ser acionado das 8h às 17h, pelo Whatsapp (81) 3355-7712.

Os Centros de vacinação dos shoppings RioMar, Recife e Boa Vista estarão abertos de acordo com o horário de funcionamento dos locais.

O Hospital Veterinário do Recife (HVR) funcionará em esquema de plantão para urgências e emergências, com atendimentos das 7h às 13h.

Algumas policlínicas funcionarão 24h no feriadão, são elas:

  • Policlínica Agamenon Magalhães (Afogados)
  • Policlínica Amaury Coutinho (Campina do Barreto)
  • Policlínica e maternidade Professor Barros Lima (Casa Amarela)
  • Policlínica e maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados)
  • Policlínica e maternidade Professor Arnaldo Marques (Ibura)
  • Hospital pediátrico Maria Cravo Gama (Areias)
  • Hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira)

Turismo e lazer

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer do Recife fica disponível das 7h às 16h, no domingo (07), e o Corredor Recife de Esporte e Lazer será montado no sábado (06), das 4h às 7h30.

O acesso ao Parque das Esculturas Francisco Brennand estará fechado no feriado, dia 8, porém funcionará normalmente no sábado e domingo, das 9h às 18h. O Jardim Botânico do Recife também estará fechado na segunda, mas funciona normalmente durante o fim de semana, das 9h às 15h.

Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome

Na segunda (08), alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) funcionarão em horário especial, porém os serviços essenciais seguem operando normalmente, são eles:

  • Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio
  • Centro Popinho
  • Abrigo Noturno Irmã Dulce
  • Casas de Acolhimento
  • Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS)

Outros serviços estarão fechados e não funcionam durante o feriado:

  • Centro Arrecifes da Cidadania
  • Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN)
  • Cozinha Comunitária do Gurupé
  • Banco de Alimentos do Recife
  • sala da Política sobre Drogas (no térreo da Prefeitura)
  • Centros de Referência da Assistência Social (CRAS)
  • Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS)
  • Central do Cadastro Único
  • Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centros POP)
  • Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP)

O Espaço de Proteção permanece em funcionamento até às 18h, na Escola Municipal Rozemar de Macedo Lima (Av. Norte, 5400, Casa Amarela).

Outros serviços

Alguns serviços não funcionarão durante a segunda-feira, são eles: o edifício-sede da Prefeitura do Recife, atividades ligadas à Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura, as unidades da Academia Recife, o Procon, a Procuradoria da Fazenda Municipal, as Agências de Emprego, Escolas Profissionalizantes e Salas de Empreendedorismo.

As feiras livres e os mercados públicos funcionam apenas das 6h às 13h. Já as praças de alimentação seguem funcionando normalmente após esse horário.

A maioria dos equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife estarão fechados, com as seguintes exceções, que funcionarão com horários específicos:

  • Centro de Referência Clarice Lispector: localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro - funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
  • Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector: situado na Av. Recife, 700, em Areias, estará aberto todos os dias das 7h às 19h.

