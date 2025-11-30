fechar
Pernambuco | Notícia

121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro tem programação especial neste domingo (30)

A celebração do Novenário tem início às 19h30, presidida por dom Nereudo Freire Henrique, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife

Por Cinthya Leite Publicado em 30/11/2025 às 12:54 | Atualizado em 30/11/2025 às 12:55
Até o dia 7 de dezembro, também há atendimento de confissões, das 7h às 11h30, das 14h30 às 17h e das 19h às 21h
A 121ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro segue com intensa programação neste domingo (30), marcado como o 3º dia de festa e a 2ª noite do Novenário. Com o tema central Com o olhar voltado à Imaculada, reacendemos a chama da esperança e o lema Permanecei alegres na esperança (Rm 12,12), o Santuário recebe romeiros e devotos ao longo de todo o dia.

A programação religiosa conta com missas no Santuário às 7h, 9h, 11h, 12h e 14h, presididas por sacerdotes redentoristas e convidados. No palco, também há celebrações às 8h, 10h e 18h.

Às 16h, será celebrada a Santa Missa Solene, presidida pelo padre Fábio José de Farias Leite, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A 2ª noite do Novenário traz como tema Pela Esperança, perseveramos firmes na fé. Os noiteiros desta noite serão o Movimento Arquidiocesano do Terço dos Homens, representando a família do andor.

A celebração do Novenário tem início às 19h30, presidida por dom Nereudo Freire Henrique, bispo-auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Às 21h, a programação cultural continua com show da Banda Sanfonada e Dudu do Acordeon, com término previsto para 23h30.

Até o dia 7 de dezembro, também há atendimento de confissões, das 7h às 11h30, das 14h30 às 17h e das 19h às 21h.

A transmissão do Novenário acontece pela TV Pai Eterno Recife (canal 49), pela Rádio Olinda (105,3 FM) e pelo YouTube do Santuário.

