Dez novas ambulâncias de UTI móvel são entregues pelo Governo de Pernambuco para reforçar transporte de pacientes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os veículos fazem parte de uma remessa total de 40 ambulâncias de suporte avançado, que serão distribuídas às unidades de saúde até o fim de dezembro

Clique aqui e escute a matéria

O Governo de Pernambuco recebeu, nesta segunda-feira (1), dez novas ambulâncias de UTI móvel para renovar a frota dos hospitais da rede estadual.

Os veículos fazem parte de uma remessa total de 40 ambulâncias de suporte avançado, que serão distribuídas às unidades de saúde até o fim de dezembro.

Declaração da governadora

Segundo Raquel Lyra, a iniciativa integra o processo de reestruturação da saúde pública no Estado.

“Estamos substituindo ambulâncias que já tinham cinco anos de uso e garantindo equipamentos completos para o deslocamento dos pacientes. É mais uma etapa do maior investimento da história de Pernambuco na saúde pública”, afirmou.

As primeiras dez ambulâncias foram destinadas aos hospitais: Regional do Agreste (2), Regional Dom Moura, Regional Belarmino Correia, Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Getúlio Vargas, Barão de Lucena, Procape e Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

"O transporte de pacientes é super importante e ele precisa se fazer através de uma ambulância de segurança, a ambulância UTI, onde a gente tem todo o aparato necessário para poder garantir a transferência, inclusive com médicos, com equipamentos, para permitir que as pessoas que precisam se deslocar entre hospitais e hospitais possam fazê-lo com segurança a partir dessa nova entrega", finalizou a governadora.

De acordo com a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, todos os veículos são do tipo D, com Unidade de Suporte Avançado.

“Elas oferecem condições adequadas para o transporte de pacientes graves, atendendo unidades do Recife, Região Metropolitana e Interior”, explicou.

Melhoria no atendimento

O contrato inclui condutores em regime de dedicação exclusiva e representa um investimento mensal superior a R$ 35 mil, ultrapassando R$ 400 mil por ano. A deputada estadual Socorro Pimentel destacou a melhoria no atendimento.

“As ambulâncias representam dignidade e reforçam o compromisso do Estado com a saúde dos pernambucanos”, disse.

Para o diretor do Hospital Otávio de Freitas, Rômulo Aquino, os veículos chegam em um momento importante.

“Elas contam com equipamentos modernos e suporte avançado. É um ganho significativo para a unidade”, afirmou.

Mais entregas

Outras 30 ambulâncias serão entregues ao longo de dezembro, contemplando hospitais em diversas regiões do Estado, como Restauração, Pelópidas Silveira, Dom Helder Câmara, Dom Malan, Correia Picanço, Emília Câmara, Regional de Palmares, Hemope, João Murilo, entre outros.

A entrega contou com a presença de gestores da saúde, parlamentares e diretores de unidades hospitalares.



Saiba como assistir aos Videocasts do JC