Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha no feriado deste sábado (15)
O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado neste sábado (15), altera o funcionamento de alguns serviços no Recife
Ciclofaixa
A ciclofaixa funcionará normalmente durante o feriado, mas será suspensa no domingo (16) devido à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo informou a Prefeitura do Recife.
Comércio
No comércio, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) confirmou que as lojas do Centro abrirão neste sábado e passarão a funcionar de domingo a domingo até o fim de dezembro, incluindo feriados.
A medida , acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, busca atender à demanda do período de compras de fim de ano e impulsionar as vendas do varejo.
A expectativa da CDL, é de um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.
Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, que concentram cerca de 1.300 estabelecimentos comerciais, devem registrar um grande fluxo de consumidores.
A estimativa é que mais de um milhão de pessoas circulem diariamente pelo Centro do Recife durante a temporada.
Reforço na segurança
Para reforçar a segurança na região, a Polícia Militar de Pernambuco lança nesta sexta-feira (14) a Operação Papai Noel 2025.
A ação, que segue até 31 de dezembro, contará com patrulhamento a pé, motopatrulhamento, ciclopatrulha, policiamento montado, drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.
O objetivo, segundo o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, é ampliar a sensação de segurança e combater crimes contra o patrimônio no período de maior movimentação.
Também neste sábado, das 9h às 15h, a CDL Recife participa do projeto Viva o Centro, promovido pela Prefeitura do Recife.
A iniciativa oferecerá serviços gratuitos, como consultas ao SPC, Serasa e score, no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, no bairro de São José.
Horário de funcionamento do comércio
Recife
- Centro do Recife e bairros: aberto com horário facultativo
- Shopping Recife: 9h às 22h
- RioMar Recife: das 12h às 21h
- Shopping Boa Vista: das 9h às 19h
- Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
- Plaza Shopping: das 12h às 21h.
- Shopping ETC: das 12h às 18h
- Shopping de Afogados: das 9h às 17h
Olinda
- Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h
Paulista
- Paulista North Way Shopping: das 9h às 22h.
Camaragibe
- Camará Shopping: Das 12h às 21h
Jaboatão
- Shopping Guararapes: das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
- Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h
Igarassu
- Shopping Igarassu: das 12h às 20h
Moreno
- Recife Outlet: das 9h às 21h.
