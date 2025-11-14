Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha no feriado deste sábado (15)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado neste sábado (15), altera o funcionamento de alguns serviços no Recife

Clique aqui e escute a matéria

O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado neste sábado (15), altera o funcionamento de alguns serviços no Recife. Confira:

Ciclofaixa

A ciclofaixa funcionará normalmente durante o feriado, mas será suspensa no domingo (16) devido à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo informou a Prefeitura do Recife.

Comércio

No comércio, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) confirmou que as lojas do Centro abrirão neste sábado e passarão a funcionar de domingo a domingo até o fim de dezembro, incluindo feriados.

A medida , acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, busca atender à demanda do período de compras de fim de ano e impulsionar as vendas do varejo.

A expectativa da CDL, é de um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.

Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, que concentram cerca de 1.300 estabelecimentos comerciais, devem registrar um grande fluxo de consumidores.

A estimativa é que mais de um milhão de pessoas circulem diariamente pelo Centro do Recife durante a temporada.

Reforço na segurança

Para reforçar a segurança na região, a Polícia Militar de Pernambuco lança nesta sexta-feira (14) a Operação Papai Noel 2025.

A ação, que segue até 31 de dezembro, contará com patrulhamento a pé, motopatrulhamento, ciclopatrulha, policiamento montado, drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.

O objetivo, segundo o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, é ampliar a sensação de segurança e combater crimes contra o patrimônio no período de maior movimentação.

Também neste sábado, das 9h às 15h, a CDL Recife participa do projeto Viva o Centro, promovido pela Prefeitura do Recife.

A iniciativa oferecerá serviços gratuitos, como consultas ao SPC, Serasa e score, no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, no bairro de São José.

Horário de funcionamento do comércio

Recife

Centro do Recife e bairros: aberto com horário facultativo

aberto com horário facultativo Shopping Recife: 9h às 22h

9h às 22h RioMar Recife: das 12h às 21h

das 12h às 21h Shopping Boa Vista: das 9h às 19h

das 9h às 19h Shopping Tacaruna: das 12h às 21h

das 12h às 21h Plaza Shopping: das 12h às 21h.

das 12h às 21h. Shopping ETC: das 12h às 18h

das 12h às 18h Shopping de Afogados: das 9h às 17h

Olinda

Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h

Paulista

Paulista North Way Shopping: das 9h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping: Das 12h às 21h

Jaboatão

Shopping Guararapes: das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu: das 12h às 20h

Moreno

Recife Outlet: das 9h às 21h.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />