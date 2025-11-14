fechar
Pernambuco | Notícia

Proclamação da República: veja o que abre e o que fecha no feriado deste sábado (15)

O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado neste sábado (15), altera o funcionamento de alguns serviços no Recife

Por Aisha Vitória Publicado em 14/11/2025 às 18:02 | Atualizado em 14/11/2025 às 18:03
Proclamação da República garantiu um governo da supremacia do interesse público e pelo Estado de Direito
Proclamação da República garantiu um governo da supremacia do interesse público e pelo Estado de Direito - Reprodução da internet

O feriado nacional da Proclamação da República, comemorado neste sábado (15), altera o funcionamento de alguns serviços no Recife. Confira:

Ciclofaixa

A ciclofaixa funcionará normalmente durante o feriado, mas será suspensa no domingo (16) devido à realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segundo informou a Prefeitura do Recife.

Comércio

No comércio, a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Recife) confirmou que as lojas do Centro abrirão neste sábado e passarão a funcionar de domingo a domingo até o fim de dezembro, incluindo feriados.

A medida , acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, busca atender à demanda do período de compras de fim de ano e impulsionar as vendas do varejo.

A expectativa da CDL, é de um crescimento de pelo menos 10% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.

Os bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista, que concentram cerca de 1.300 estabelecimentos comerciais, devem registrar um grande fluxo de consumidores.

A estimativa é que mais de um milhão de pessoas circulem diariamente pelo Centro do Recife durante a temporada.

 

Reforço na segurança

Para reforçar a segurança na região, a Polícia Militar de Pernambuco lança nesta sexta-feira (14) a Operação Papai Noel 2025.

A ação, que segue até 31 de dezembro, contará com patrulhamento a pé, motopatrulhamento, ciclopatrulha, policiamento montado, drones e viaturas posicionadas em pontos estratégicos.

O objetivo, segundo o comandante geral da PMPE, coronel Ivanildo Torres, é ampliar a sensação de segurança e combater crimes contra o patrimônio no período de maior movimentação.

Também neste sábado, das 9h às 15h, a CDL Recife participa do projeto Viva o Centro, promovido pela Prefeitura do Recife.

A iniciativa oferecerá serviços gratuitos, como consultas ao SPC, Serasa e score, no Pátio do Livramento e na Rua Duque de Caxias, no bairro de São José.

Horário de funcionamento do comércio

Recife

  • Centro do Recife e bairros: aberto com horário facultativo
  • Shopping Recife: 9h às 22h
  • RioMar Recife: das 12h às 21h
  • Shopping Boa Vista: das 9h às 19h
  • Shopping Tacaruna: das 12h às 21h
  • Plaza Shopping: das 12h às 21h.
  • Shopping ETC: das 12h às 18h
  • Shopping de Afogados: das 9h às 17h

Olinda

  • Shopping Patteo Olinda: das 12h às 21h

Paulista

  • Paulista North Way Shopping: das 9h às 22h.

Camaragibe

  • Camará Shopping: Das 12h às 21h

Jaboatão

  • Shopping Guararapes: das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

  • Shopping Costa Dourada: das 9h às 22h

Igarassu

  • Shopping Igarassu: das 12h às 20h

Moreno

  • Recife Outlet: das 9h às 21h.

