Museu UFPE - Denis Bernardes será inaugurado na próxima sexta-feira (14)

Vinculado à Supercult, o museu está instalado no Edifício Celso Furtado, antiga sede da biblioteca Sudene, no Campus Recife

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) inaugura, na próxima sexta-feira (14), às 17h, o Museu UFPE - Denis Bernardes, um novo e importante espaço de preservação e difusão do patrimônio cultural, científico e tecnológico da instituição.

Vinculado à Superintendência da Cultura (Supercult), o museu está instalado no Edifício Celso Furtado, antiga sede da biblioteca Sudene, no Campus Recife.

Abertura do museu

A abertura será marcada pela exposição “UFPE: Portadora de Futuros”, que reúne um conjunto diversificado de obras e objetos representando a ampla produção cultural, científica e tecnológica da universidade.

O acervo permanente do museu tem origem no Memorial Denis Bernardes, que agora passa a integrar o novo espaço, deixando suas atuais instalações na Biblioteca Central da UFPE.

Estrutura

O Museu UFPE - Denis Bernardes foi planejado para atender aos mais altos padrões museológicos. A estrutura é composta por uma área expositiva principal, sala para exposições temporárias, reserva técnica, espaço educativo, área administrativa e zonas de circulação acessíveis.

O prédio está passando por um processo de readequação que possui normas de conservação, segurança e acessibilidade.

A criação do museu faz parte de um conjunto de investimentos voltados à valorização da memória e da produção cultural da UFPE, incluindo o redirecionamento de recursos da Finep para a requalificação de acervos e espaços culturais da universidade.

