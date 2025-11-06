Centro de Triagem do Repense Reuse traz sustentabilidade e economia circular ao Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O espaço de 400 m² dedicados à triagem e reaproveitamento de produtos têxteis, transforma a inutilização em impacto socioambiental positivo

O Centro de Triagem do Repense Reuse, localizado no bairro da Imbiribeira, é um espaço de 400m² para a curadoria e reaproveitamento de produtos têxteis. O centro começou a funcionar com dez colaboradores nas áreas de gestão, logística e produção.

A iniciativa faz parte da Humana Brasil, com o objetivo de reduzir o desperdício, fomentar o consumo consciente e gerar empregos. A executiva de Implementação do Repense Reuse, Claudia Andrade, vê o Centro de Triagem como mais do que um espaço logístico.

“É parte de uma cadeia sustentável que busca dar nova vida aos produtos têxteis e, ao mesmo tempo, gerar empregos formais e renda na comunidade. Nosso compromisso é com o meio ambiente e com o desenvolvimento social.”

Centro de Triagem do Repense Reuse no Recife - Divulgação

Processo de triagem

Depois que os produtos chegam no centro as peças são inspecionadas manualmente por profissionais treinados para identificar o potencial de reaproveitamento. As roupas e acessórios em boas condições seguem para reuso e revenda nas futuras Lojas Humana. Os donos de brechó também podem visitar o local para adquirir os produtos.

As peças danificadas são enviadas para reciclagem têxtil, onde os materiais são transformados em novos insumos industriais.

O trabalho vai desde a separação dos produtos, até a avaliação do estado de conservação, qualidade e da destinação correta de cada item.

Como doar?

Quem quiser doar roupas, calçados e acessórios infantis, juvenis e adultos, em bom estado e limpos, pode levar esses objetos até o coletor, os pontos de coleta estão no site do Repense Reuse.

As doações são recolhidas periodicamente e encaminhadas ao Centro de Triagem, onde passam pela curadoria e classificação.

Impacto ambiental

O novo Centro de Triagem já arrecadou mais de 65 toneladas de produtos têxteis, o espaço dá um novo destino as a roupas e acessórios que ainda têm potencial de uso, prolongando sua vida útil e estimulando o consumo consciente.

A iniciativa também busca enfrentar os impactos do fast fashion, modelo de produção e consumo que estimula a compra constante de novas peças. O gerente geral do Repense, Ivanir Matos, pretende consolidar o projeto como um modelo de gestão têxtil sustentável em todo o país.

“A implantação do Centro de Triagem no Recife é um passo estratégico para ampliar o alcance da economia circular e fortalecer as práticas de responsabilidade socioambiental na região Nordeste.”

O projeto será expandido com a abertura das Lojas Humana no Recife até 2026, consolidando sua presença no Nordeste e reforçando o compromisso com o consumo consciente e o desenvolvimento sustentável.

