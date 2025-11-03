MAPE abre inscrições para marcas de moda autoral de Pernambuco; loja está localizada no Marco Zero e pode ocupar até 70 vagas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atuado por meio da Adepe, a Mape funciona em formato de loja colaborativa, agregando, atualmente, cerca de 80 marcas e incentivando a economia

Clique aqui e escute a matéria

Empreendedores do setor vestuário poderão expor e vender suas peças na loja Moda Autoral de Pernambuco — MAPE, que fica no Recife Antigo. As inscrições para o edital 14/2025 vão até o dia 18 de novembro através do site www.adepe.pe.gov.br, além do perfil @modaautoralpe, no instagram.

Mape

A Mape é uma política pública do Governo Estadual, incentivando a economia criativa por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — Adepe. Funciona em formato de loja colaborativa, agregando, atualmente, cerca de 80 marcas. Localizada junto ao Centro de Artesanato de Pernambuco, no Marco Zero do Recife, foi inaugurada em 2021, e, desde então, se estabelece como importante vitrine da moda autoral do Estado.

Leia Também Programa LIDER chega à reta final na Mata Sul com fortalecimento das lideranças locais

Desde a sua abertura, foram vendidas aproximadamente 50 mil peças, o que rendeu às marcas um faturamento de mais de R$ 6,5 milhões. Para além do efeito econômico que promove, a MAPE também realiza desfiles, com o intuito de destacar a produção de moda autoral do Estado. Nos meses de julho e agosto, as marcas participaram do desfile “A Feira das Feiras”, apresentado na 25ª Fenearte e nas edições do Festival Pernambuco Meu País em Arcoverde e Caruaru.



“A MAPE representa o compromisso do Governo de Pernambuco, por meio da Adepe, com o fortalecimento da moda autoral como setor estratégico da economia criativa. Mais do que um espaço de comercialização, ela é uma vitrine que conecta talentos locais ao mercado, amplia oportunidades de negócios e projeta a identidade cultural pernambucana para além das nossas fronteiras. Cada marca que chega à MAPE reforça o papel da criatividade e do empreendedorismo no desenvolvimento do nosso Estado”, comentou Ana Luiza Ferreira, diretora-presidente da Adepe.

Em setembro, a MAPE apresentou a coleção “Azul-Pernambuco” no festival Trama Moda Pernambuco. Antes, no mês de maio, esteve presente na passarela do Festival do Jeans de Toritama.

Imagem da Mape - Divulgação

“A MAPE é uma política pública que vem se consolidando como vitrine de relevância para a produção de moda autoral em Pernambuco. Pelo Marco Zero, onde ela está situada, passam pessoas de muitos lugares do Brasil e do mundo. Então, estar presente nela é uma oportunidade para fazer negócios e também para se projetar para fora e representar a nossa moda”, enfatiza Camila Bandeira, diretora-geral de Promoção da Economia Criativa da Adepe.

O edital atual tem por finalidade promover a inserção de até 70 marcas pernambucanas na política pública, que é inédita no Brasil.

Quem pode se inscrever

Para se inscrever, é necessário que a marca tenha CNPJ registrado em Pernambuco e desenvolva um trabalho identificado com moda autoral. Entende-se por moda autoral aquela que apresenta elementos de autenticidade, de atemporalidade e da cultura local expressas na criação, num ciclo produtivo pautado pela economia circular.



Após o período de inscrições, as marcas serão avaliadas em duas etapas: a primeira, de habilitação jurídica e fiscal, para análise da documentação e da situação da empresa; e a segunda, técnica, feita por uma curadoria especializada. O cronograma completo e outras informações podem ser consultadas no edital.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />